Betrüger gibt sich als Rechtsanwalt aus Kriminalpolizei des Polizeireviers Zittau-Oberland ermittelt zu Betrugsversuch.

Symbolfoto © dpa

Bertsdorf-Hörnitz. Ein Krimineller hat am Mittwochvormittag versucht, eine Hörnitzerin zu betrügen. Der Unbekannte hatte bei der Frau angerufen und sich als Rechtsanwalt ausgegeben. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Donnerstag mitteilte, sei die Frau von dem Mann aufgefordert worden, angebliche Spielschulden zu bezahlen. Sie sollte das Geld per Post verschicken.

Die Frau folgte der Aufforderung nicht, sondern informierte die Polizei. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei des Polizeireviers Zittau-Oberland zu dem Vorfall. (SZ)

