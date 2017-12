Trickdiebstahl aus Ladenkassen

Freital/Wilsdruff. Zwei Trickdiebe erlangten am Montag in zwei Geschäften in Freital sowie Wilsdruff jeweils mehrerer hundert Euro Bargeld. Einer hatte jeweils das Personal abgelenkt, während der zweite sich das Geld nahm. Montagnachmittag begab sich ein Mann in ein Geschäft an der Dresdner Straße. Anschließend lenkte er die Verkäuferin (46) im hinteren Ladenbereich mit auffällig intensiven Nachfragen ab. Währenddessen hatte offenbar ein Komplize des Mannes das Geschäft betreten und rund 500 Euro aus der Kasse gestohlen. Der vermeintliche Kunde, der die 46-Jährige beschäftigt hatte, war ohne etwa zu Kaufen gegangen und auch nicht – wie im Gespräch angekündigt – nach zehn Minuten zurückgekehrt. Einen nahezu identischen Fall gab es gut 90 Minuten später in Wilsdruff. Auch hier hatte ein Mann Kaufinteresse vorgetäuscht und den Inhaber (61) in den hinteren Bereich des Geschäftes gelockt. Währenddessen betrat ein weiterer Mann das Geschäft und stahl eine Geldtasche mit rund 400 Euro. Auch hier erschien der Ablenker entgegen seiner Äußerung nicht nochmals im Geschäft. (szo)