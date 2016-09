Betrüger drohen mit Kontosperrung

Dresden. Mit einer angeblichen Kontosperrung aufgrund von Schulden wollte eine Unbekannte am Freitagmorgen per Telefon eine Dresdner Seniorin (71) in die Falle locken. Im Laufe des Gesprächs wurde das Opfer zu einer angeblichen Rechtsanwältin verbunden. Diese gab an, dass die Kontosperrung durch Zahlung von 2 000 Euro nach Finnland oder 3 500 Euro in Deutschland oder 1 850 Euro in die Türkei noch abwendbar ist. Die Anruferin favorisierte ausdrücklich die Überweisung in die Türkei, da diese am wenigsten koste. Die 71-Jährige sollte das Geld sofort abheben und per Postbank überweisen. Sie ging jedoch nicht auf die Forderung ein. (SZ)

