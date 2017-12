Betrüger auf Tour

Bautzen. Auf die Außenspiegel von Autos hatten es jetzt Diebe in Bautzen abgesehen. Aus der Albert-Schweitzer-Straße erreichten die Polizei bis zum Donnerstagmorgen neun Anzeigen dazu. Die Spiegel waren an Wagen der verschiedensten Autos ausgebaut worden, unter anderem an Wagen der Marken Volkswagen, Citroen, Honda, Audi, Ford und Skoda. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 2700 Euro.

Stromverteilerkästen beschädigt

Großröhrsdorf. Schaden von etwa 6000 Euro ist an zwei Stromverteilerkästen in Großröhrsdorf entstanden. Vermutlich traten Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag auf die beiden Verteiler am Festplatz ein.