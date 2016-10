Betriebsversammlung bei Bombardier vertragt

Die Mitarbeiter von Bombardier müssen noch eine Woche länger warten, bis sie mehr über die Zukunft ihres Werkes erfahren. © dpa

Die rund 1 000 Beschäftigten von Bombardier Görlitz müssen noch eine weitere Woche auf Antworten zur Zukunft des Werkes warten. Die Betriebsversammlung am Mittwoch wurde nach einer halben Stunde abgebrochen, sie soll nächste Woche Donnerstag fortgesetzt werden, wie ein Sprecher der IG Metall sagte.

Deutschlandchef Germar Wacker sei wegen anderer Termine nicht wie zugesagt gekommen. Das Ergebnis des Vormittags sei unbefriedigend, die Stimmung „geladen, fast schon aggressiv“ gewesen. Es gebe jede Menge Redebedarf. „Die deutsche Geschäftsführung tut gut daran, Farbe zu bekennen.“

Der kanadische Schienenfahrzeughersteller hatte vor knapp einem Jahr angekündigt, 1 430 der knapp 10 500 Arbeitsplätze in Deutschland zu streichen - rund 1 200 an den drei größten Standorten Hennigsdorf, Görlitz und Bautzen. „Die Mitarbeiter wollen endlich wissen, wie es weitergeht nach 2019“, sagte der IG Metall-Sprecher. Sie forderten klare Aussagen vom deutschen Management. „Wir warten nicht ewig und werden bis Jahresende eine Entscheidung treffen.“ Dabei seien weitere Arbeitskampfmaßnahmen nicht ausgeschlossen. In Görlitz gibt es seit Monaten immer wieder Proteste gegen den geplanten Stellenabbau. (dpa)

zur Startseite