Betriebskosten sinken erstmals Mit Verspätung machen sich jetzt die niedrigen Preise für Öl und Gas rund um Meißen bemerkbar.

Weil die Preise für Gas und Fernwärme im Jahr 2015 gesunken sind, können sich auch Mieter in Meißen über geringere Nebenkosten freuen. © Symbolbild/dpa-tmn

Der Mieterverein Meißen und Umgebung hat mit Unterstützung des Deutschen Mieterbundes den neuen Betriebskostenspiegel für den Landkreis Meißen erstellt. Er basiert auf rund 206 000 Quadratmetern Mietwohnungsfläche.

Rechnet man alle denkbaren Betriebskostenarten mit den jeweiligen Einzelbeträgen zusammen, kann die sogenannte zweite Miete laut Verein monatlich bis zu 3,02 Euro pro Quadratmeter betragen. Das sind die Ergebnisse aus dem aktuellen Betriebskostenspiegel, den der Deutsche Mieterbund jetzt auf Grundlage der Abrechnungsdaten des Jahres 2014 vorlegt. Für eine 80 Quadratmeter große Wohnung müssten mit allen Betriebskostenarten rund 2 900 Euro für das Abrechnungsjahr 2014 aufgebracht werden.

Die Kosten für Heizung und Warmwasser sind im Abrechnungsjahr 2014 erstmals seit langer Zeit gesunken. Der Rückgang bei den „warmen Betriebskosten“ 2014 ist zum einen auf die wärmeren Wintermonate und damit auf einen reduzierten Energieverbrauch zurückzuführen. Zum anderen sank der Preis für Heizöl um knapp acht Prozent, Fernwärme wurde um 1,3 Prozent preiswerter und der Gaspreis blieb nahezu unverändert.

Die Betriebskostenabrechnungen für das Jahr 2015 dürften aus Mietersicht keine böse Überraschung enthalten, eher im Gegenteil. Während bei den „kalten Betriebskosten“ keine nennenswerten Preissteigerungen aufgetreten sind, dürften die Heizkosten noch einmal gesunken sein. Hauptverantwortlich hierfür sind die um 23,1 Prozent gesunkenen Heizölpreise, die im Vergleich zu 2014 um 5,6 Prozent niedrigeren Preise für Fernwärme und die um 1,5 Prozent gesunkenen Gaspreise.

Die Betriebskostenexpertin des Mietervereins prüft an Aktionstagen in den kommenden Wochen, ob die Betriebskosten im Durchschnitt liegen und wo eventuell Handlungsbedarf besteht. Der Verein bietet allen Mietern diese kostenlose Plausibilitätsprüfung in Meißen, Dresdner Straße 10, am 23. November von 9 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr an. Interessenten sollten die entsprechende Abrechnung, die Abrechnung des Vorjahres und den Mietvertrag mitbringen. (SZ/pa)

Terminvereinbarung unter Tel. 03521 453602 oder sekretariat@mieterverein-meissen.de

