Betriebsjubiläum lockt 1 500 Besucher Besonders gefragt beim Familienfest von Pierburg in Hartha waren die Führungen durch Fertigung und Museum.

Der alte Opel von Marielle Ruder ist zum Stockcar umgebaut. © Lars Halbauer

Seit inzwischen 25 Jahren hat Pierburg seinen Sitz in Hartha. Ein Grund zum Feiern. Daher hatte der Automobilzulieferer am Sonnabend zum Familienfest mit Werksführungen eingeladen. Bei diesen hatten Angehörige der Mitarbeiter und Gäste die Möglichkeit, sich über die Produkte der Firma zu informieren und einen Blick in die Fertigung und das Industriemuseum zu werfen. Das Interesse daran war groß. Rund 1 540 Besucher hatten sich bereits im Vorfeld angemeldet. Dazu kamen über 100 Interessierte, die sich spontan zur Teilnahme entschlossen.

Im Industriemuseum sahen die Gäste Produkte, die seit den 1920er Jahren bis heute am Standort in Hartha hergestellt werden. Zu finden waren außerdem Gegenstände aus der Fertigung des VEB Elektromotorenwerke Hartha genauso wie die gesamte Produktpalette des heutigen Pumpensortiments von Pierburg. Weil nach dem Krieg an dem Standort eine Zeit lang Kochlöffel hergestellt wurden, waren auch diese in der Schau zu finden.

„Alle fünf Jahre gibt es die Veranstaltung bei der Firma Pierburg in Hartha“, sagte Betriebsratsvorsitzender Terry Heinert. Das Unternehmen gehört zu den weltweit führenden Herstellern von Wasser-, Öl- und Vakuumpumpen für den Fahrzeugbau.

Eine weitere Besonderheit am Familientag war die Stockcar-Ausstellung. Die Pistenrowdys aus Döbeln waren mit einem Werbeauto, einem Stockcar zum Bemalen und mit einem Fahrsimulator nach Hartha gekommen. Thomas Piva, Mirko Henning, Benjamin Portig und Ulf Kretzschmar gehören dem Verein an. Sie waren zum ersten Mal beim Harthaer Familientag dabei.

„Pierburg unterstützt die Pistenrowdys“, sagte Mirko Hennig. „Seit zehn Jahren gibt es uns. Seit zwei Jahren sind wir ein gemeinnütziger Verein.“ Mit der Aktion Mensch setzen die Vereinsmitglieder ein Projekt für Kinder um, bei dem Stockcars für Rennen gebaut werden. Dabei handelt es sich um Autos, aus denen Scheiben, Scheinwerfer, Hintersitze und alles, was bei einem Rennen verloren gehen kann, demontiert wurden.

Nur Lenkrad, Motor, Tank, Bremse und Fahrersitz sind in den Autos noch vorhanden. Zurzeit hat der Verein 13 Mitglieder und 16 Jugendliche, die in zwei Gruppen aufgeteilt sind. In dem Fahrsimulator konnten Besucher live erleben, wie es auf einer Rennstrecke beim Stockcar-Rennen zugeht. Auch Kinderschminken boten die Pistenrowdys auf dem Familientag an.

Des Weiteren stellten Autohäuser aus den Regionen, in die Pierburgprodukte eingehen, ihre Fahrzeuge aus. Die Feuerwehr zeigte ihre Löschfahrzeuge und Kinder tobten sich in der Hüpfburg aus. (hk)

