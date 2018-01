Betrieb der Blauen Kugel ist Zuschussgeschäft

© Uwe Soeder

Cunewalde. In der Blauen Kugel in Cunewalde fanden im vergangenen Jahr 72 Veranstaltungen statt; von Faschingsfeiern über Reisevorträge bis hin zu einem Festival der Travestie. Insgesamt wurde das Haus 132-mal genutzt, zum Beispiel auch für private Feiern. Diese Bilanz zieht Bürgermeister Thomas Martolock (CDU). Die Einnahmen und Ausgaben für das Veranstaltungshaus, das ein Eigenbetrieb der Gemeinde Cunewalde ist, hielten sich 2017 mit je rund 500 000 Euro in etwa die Waage. Allerdings nur dank Zuschüssen von der Gemeinde (knapp 300 000 Euro) und vom Kulturraum (54 000 Euro). (SZ/ks)

