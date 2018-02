Betreuung unabhängig von Berufstätigkeit

Erst nach langer Diskussion hatte der Gemeinderat seinerzeit zugestimmt, einem Beschluss des Kreistags-Jugendhilfeausschusses beizutreten und die Betreuungszeiten für Kinder von Erwerbslosen in den drei kommunalen Kitas zu kürzen. Das bedeutet, seit Herbst 2010 dürfen Krippenkinder im Schnitt nur noch 4,5 statt neun Stunden täglich in den Einrichtungen untergebracht werden, Kindergartenkinder nur noch sechs Stunden. Nun ruderte die Gemeinde zurück und hob den Beschluss von damals teilweise wieder auf. Roswitha Roßmann vom Hauptamt erklärte, die Entscheidung sei damals notwendig gewesen, weil die Kita in Bergen aus allen Nähten geplatzt sei. Inzwischen gebe es in den Einrichtungen aber wieder ausreichend Kapazitäten. Ab 1. März können Eltern, die in der Elsterheide wohnen, unabhängig von ihrer Berufstätigkeit ihre Kinder entsprechend den Öffnungszeiten der Krippe oder Kita betreuen lassen, heißt es in der Beschlussvorlage. Sie müssen dafür keinen Nachweis ihrer Erwerbstätigkeit mehr schriftlich vorlegen. Das betreffe sechs Kinder, wurde in der Sitzung gesagt.

In puncto Übernahme der Elternbeiträge durch das Landratsamt gilt aber weiterhin der Kreistagsbeschluss. Betroffene Eltern müssten also, sofern sie ihre Kinder länger als die 4,5 Stunden betreuen lassen möchten, den Differenzbetrag selbst zahlen. Bürgermeister Dietmar Koark bezeichnete das Vorhaben der Elsterheide als elternfreundlich: „Richtig so, wenn es die Kapazitäten zulassen.“ Eine komfortable Kita-Situation könne durchaus ein kleiner, weicher Standortfaktor für eine Kommune sein, sagte er mit Verweis auf große Städte, wo das mitunter ganz anders aussehe. (aw)

