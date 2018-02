Betreuung in bester Qualität

„Das hätten wir!“ – Anke Wehlan-Neuffer mit dem Deutsche-Kindergarten-Gütesiegel der EduCert GmbH. Das Gütesiegel bescheinigt der Kita in Schwarze Pumpe, hervorragende pädagogische Arbeit zu leisten. Die Einrichtung hatte das Gütesiegel schon 2009 verliehen bekommen und hat es jetzt mit Bravour verteidigt.Foto: Stadt Spremberg

Freude in den Gesichtern des Erzieherteams des Kitazentrums Schwarze Pumpe bei der Auswertung der externen Qualitätsprüfung der Einrichtung am Nachmittag des 19. Februar: Voller Stolz nimmt die Leiterin des Kitazentrums Schwarze Pumpe, Anke Wehlan-Neuffer, das Deutsche-Kindergarten-Gütesiegel, welches der Einrichtung eine ausgezeichnete Qualität in Bezug auf die pädagogische Arbeit, die Ausstattung der Einrichtung und die konzeptionelle Arbeit sowie das Zusammenwirken mit den Eltern bescheinigt, vom Vertreter der EduCert GmbH, Waldemar Palmowski, entgegen.

Hohe Standards als Ausgangspunkt

Die EduCert GmbH ist ein eigenständiges Forschungs- und Entwicklungsinstitut mit dem Schwerpunkt „externe Evaluation und Zertifizierung pädagogischer Qualität im Bereich der Bildung, Betreuung und Erziehung in der frühen Kindheit“. Im Auftrag der Stadt Spremberg und des Landkreises Spree-Neiße wurde Ende vergangenen Jahres die frühkindliche Bildungsqualität der Einrichtung in den Qualitätsbereichen Orientierung, Struktur, Prozess und Familienbezug nach anerkannten Standards geprüft. Hierbei wurde eine umfassende Beobachtung des pädagogischen Geschehens in einer Krippen- und einer Kindergartengruppe sowie in zwei Hortgruppen durch speziell geschulte Beobachter durchgeführt. Anschließend fanden ergänzende Interviews mit den beteiligten Erzieherinnen sowie ein Interview mit der pädagogischen Leitung statt.

Abschließend erfolgte eine schriftliche Befragung der Erzieherinnen zu strukturellen Merkmalen der Einrichtung, eine schriftliche Elternbefragung und eine Dokumentenanalyse, wie der Kitakonzeption, welche als besonders innovativ eingeschätzt wurde.

Das Ergebnis der Überprüfung bestätigt die hervorragende pädagogische Arbeit des Kitazentrums Schwarze Pumpe. Die ermittelten Qualitätswerte der Einrichtung liegen deutlich über dem bundesdeutschen Durchschnitt und nehmen innerhalb des Landkreises Spree-Neiße eine herausragende Stellung ein. Im Ergebnis der Qualitätsprüfung konnte der Einrichtung nach der Zertifizierung im Jahr 2009 wiederholt das Deutsche-Kindergarten-Gütesiegel verliehen werden. Derzeit werden im Kitazentrum Schwarze Pumpe insgesamt 138 Kinder in Kita- und Hortbereich betreut. Die Auslastung der Einrichtung liegt bei fast 100 Prozent. (red/JJ)

zur Startseite