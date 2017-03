Betreutes Wohnen soll doch kommen In der Gemeinde kursieren Gerüchte, dass das Projekt an der Niederstraße gestorben ist. Die Eigentümerin widerspricht.

So soll die geplante Anlage für betreutes Wohnen in Arnsdorf aussehen. © Grafik: Volkssolidarität

Seit rund drei Jahren warten die Arnsdorfer auf das geplante Betreute Wohnen an der Niederstraße. Dieses soll an der Stelle des ehemaligen Schleckermarktes entstehen. Doch bisher ist nichts passiert, auch die Bautafel ist verschwunden. Deswegen kursierten in der Gemeinde bereits die Gerüchte, dass das Projekt gestorben ist. Doch die Chefin der Steiner Wohn- und Gewerbebau GmbH, die Eigentümerin des Grundstückes ist, widerspricht dem Gemunkel ganz klar. „Wir sind am Arbeiten“, so die Chefin, die gleichzeitig versichert, dass das Betreute Wohnen in Arnsdorf kommen wird. Sie könne nur noch nicht sagen, wann es so weit ist. Doch ihre Botschaft ist klar: Die Baufirma aus Elstra hält an dem Projekt weiterhin fest. „Wir haben nicht umsonst die Bauplanung, die viel Geld gekostet hat, gemacht“, erklärt Frau Steiner – und die Arnsdorfer sollen ihre wunderschöne Wohnanlage mit 30 Wohnungen, die allesamt barrierefrei sein werden, in jedem Fall bekommen. Nur benötigt ein solch großes Projekt auch eine ordentliche Planung. Deswegen bittet die Chefin der Baufirma die Arnsdorfer um Geduld und irgendwo auch ein Stück weit um Vertrauen. Schließlich sei die Firma seit 35 Jahren am Markt, wisse also, was sie tut. Und auch das Grundstück in Arnsdorf sei bereits seit rund 20 Jahren im Besitz des Unternehmens. Die Chefin kenne Arnsdorf also sehr gut. Nur dauert das Projekt eben ein wenig länger als ursprünglich geplant. Übrigens: Auch die Volkssolidarität Elbtalkreis-Meißen, die das Objekt künftig betreiben soll, hält an dem Projekt weiterhin fest. Das bestätigte Geschäftsführer Frank Stritzke auf Nachfrage der Sächsischen Zeitung. (szo)

