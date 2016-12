Betreuer verlassen das Neubaugebiet Sie haben eine Fahrradwerkstatt betrieben und Spielplatz-Feste ausgerichtet. Damit ist es jetzt vorbei – weil das Geld fehlt.

Knapp 900 Menschen sollen in dem Neubaugebiet Nikopoler Straße leben, das ist nicht immer einfach. © Sebastian Schultz

Wie viel Hilfe brauchen die Bewohner der Nikopoler Straße? Darüber gibt es auch mit Blick auf die aktuelle Flüchtlingssituation ganz unterschiedliche Ansichten. Denn dass der Landkreis Meißen die Mittel für das sogenannte Quartiersmanagement für Zeithain gekürzt hat, sehen die Sozialverbände durchaus kritisch. Fakt ist: In den Sechsgeschossern auf der Nikopoler Straße in Zeithain leben knapp 900 Menschen – darunter derzeit etwa 100 Asylbewerber – auf engstem Raum zusammen. „Das Wohngebiet ist nicht ganz einfach“, sagt deshalb Sprungbrett-Chef Andreas Näther.

Sein Verein war für das Quartiersmanagement zuständig, das 2014 und 2015 in Absprache zwischen dem Ausländeramt, dem Kreisjugendamt und dem Jobcenter gefördert wurde. Hintergrund war, dass Asylbewerber in größerem Ausmaß in ein Wohngebiet eingewiesen wurden, in welchem auch viele Familien mit SGB-II-Hintergrund lebten, erklärt Jobcenter-Dezernent Hans-Richard Würkner und meint damit vor allem von Arbeitslosigkeit betroffene Familien. Das Projekt sollte nun die Integration und Begegnung der Migranten mit den dort lebenden Familien vor allem im Freizeitbereich unterstützen. Durch die Vernetzung der Diakonie Riesa-Großenhain, die das Familienzentrum vor Ort und die Flüchtlinge betreut, und des Sprungbretts wurden dabei „gute Ergebnisse“ erzielt, sagt Hans-Richard Würkner. Als Beispiel nennt er die mittlerweile eingestellte Fahrradwerkstatt.

Allerdings sei die Förderung keine Pflichtaufgabe des Landkreises. „Eine Förderung in der Vergangenheit erfolgte deshalb auf freiwilliger Basis“, so der Dezernent. Und im Jahr 2016 fand die nun nicht mehr statt. „Dabei wäre in dem Wohngebiet mobile Jugendarbeit nötig, wir hätten gern weitergemacht“, so Andreas Näther. Ähnlich sieht es Diakonie-Geschäftsführer Hans-Georg Müller: „Das war eine sinnvolle Aufgabe, der Wegfall ist schwer zu kompensieren.“ Zumal man bei einem Wechsel auch immer ein paar Kontakte zu den Menschen verliert, die Hilfe bräuchten. Die Diakonie hat im Gegenzug zwar seit diesem Jahr eine Viertelstelle für eine Fachkraft vor Ort zugesprochen bekommen. „Aber wir reden von zehn Stunden. Wie weit man damit kommt, das ist die Frage“, so Hans-Georg Müller. Auch er würde sich eine umfangreichere Förderung für das Wohngebiet wünschen. Im Landratsamt sieht man das allerdings anders. – Die soziale Arbeit vor Ort wird vom Familienzentrum der Diakonie abgedeckt und ist aus derzeitiger Sicht gesichert, sagt Dezernent Würkner. Denn in der Nikopoler Straße würde außerdem das Projekt „Jugend Stärken im Quartier“ laufen, man sei mit dem flexiblen Jugendmanagement vor Ort sowie mit Beschäftigungs- und Bildungsangeboten des Jobcenters, der Ausländerbehörde und der Agentur für Arbeit.

Landkreisweit gibt es das Quartiersmanagement derzeit nur noch in Riesa unter Beteiligung der Stadt. Hintergrund ist ein modellhafter Versuch, Familien und Einzelpersonen in sozialen Problemlagen zu stabilisieren, Wohnraum zu sichern, in Arbeit zu integrieren und die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu unterstützen, erklärt Hans-Richard Würkner die Idee. Verantwortlich dafür ist der Verein Sprungbrett. Ob das Projekt weitergeführt wird, dazu wollte sich der Dezernent aber noch nicht äußern. Vor einer Entscheidung müssten die Anträge sowie die Auswertungen der bisherigen Ergebnisse vorliegen.

