Betreiberwechsel beim Gasnetz In vier Orten ist jetzt die Enso für die Leitungen zuständig. Wer noch keinen Anschluss hat, kann davon profitieren.

© Uwe Soeder

Ab diesem Jahr wird das Gasnetz in Preuschwitz, Doberschau, Schlungwitz und Gnaschwitz von der Enso Netz GmbH betrieben. Deshalb sind jetzt Enso-Mitarbeiter in dem Gebiet unterwegs, um Hausanschlüsse und -druckregler zu überprüfen. Ansonsten merken die Kunden nichts von dem Betreiberwechsel. Denn die Gaslieferverträge laufen unabhängig davon, wer das Netz betreibt. Anlieger in dem Gebiet, die noch keinen Anschluss haben, können aber von einem Förderprogramm profitieren. Darauf macht Pressesprecherin Claudia Kuba aufmerksam. Denn um ihr Netz zu verdichten, bietet die Enso Anschlüsse an bestehende Gasleitungen günstiger an.

Bisher war Rheingas Netzbetreiber. Das Unternehmen hatte in den 1990er-Jahren das Netz erst aufgebaut. Da der Konzessionsvertrag auslief, wurde neu ausgeschrieben. Rheingas hatte sich aber nicht wieder um den Netzbetrieb beworben. (SZ/MSM)

