Betreiber steht zum Resort-Projekt Eine große Hotelgruppe hatte angekündigt, bei dem Vorhaben kooperieren zu wollen. Sie ist bereits in Sachsen vertreten.

Der Hotel-Betreiber RIMC ist beim Tiefenauer Resort-Projekt nach wie vor mit an Bord, so Projektentwickler Henry de Jong. © SZ-Archiv/Schröter

Der Hotel-Betreiber RIMC ist beim Tiefenauer Resort-Projekt nach wie vor mit an Bord. Das sagte der Niederländer Henry de Jong, der die Ferienanlage federführend entwickelt. Das Hamburger Unternehmen RIMC bezeichnet sich selbst als „eine der führenden internationalen Hotelgesellschaften“ und listet Tiefenau als eines von 25 deutschlandweiten „Projects in development“ („Projekte in Entwicklung“) auf seiner Webseite. Nach eigenen Angaben betreibt RIMC insgesamt rund 50 Hotels mit etwa 4 000 Mitarbeitern, zum Beispiel das „Quality Hotel Plaza Dresden“ an der Königsbrücker Straße.

Vor knapp einem Jahr hatte Henry de Jong die national wie international agierende Hotelbetreiber-Gruppe als Partner für sein Tiefenauer Resort vorgestellt. RIMC-Chef Gert Prantner hatte damals im Gemeinderat gesagt, sein Unternehmen sei bereit, einen „langfristigen, maßgeschneiderten Renditevertrag zu zeichnen“.

Für das Tiefenauer Resort-Projekt will Henry de Jong noch dieses Jahr einen Bauantrag einreichen, hatte er vorige Woche gegenüber der Sächsischen Zeitung unterstrichen. (SZ/ewe)

