Betreiber für neue Oberschule steht fest Der Christliche Schulverein Wilsdruffer Land wird die in Ullendorf geplante Schule gründen und führen.

Es war ein interessantes Angebot der Gemeinde Klipphausen an den Christlichen Schulverein Wilsdruffer Land e.V. Er sollte die geplante allgemeinbildende Oberschule in Ullendorf gründen und betreiben. Der Schulverein hat das Angebot jetzt offiziell angenommen. Er ist bereits Gründer und Träger der Evangelischen Grundschule in Grumbach und des Evangelischen Gymnasiums in Tharandt. Derzeit arbeiten die Fachleute des Vereins an der pädagogischen Konzeption für die neue Oberschule. Basis ist die Rahmenkonzeption des Evangelischen Gymnasiums Tharandt, ergänzt um den besonderen integrativen Ansatz der Gemeinde Klipphausen.

Die erste 5. Klasse soll im Schuljahr 2017/18 in den Räumlichkeiten der Grundschule Naustadt starten. Zum Schuljahr 2019/20 soll die Oberschule dann in den Neubau ziehen, den die Gemeinde Klipphausen aus eigenen Mitteln in Ullendorf errichten wird. Auf seiner Sitzung am heutigen Dienstag will der Gemeinderat eine außerplanmäßige Ausgabe für die Planungsleistungen für den Neubau der Oberschule beschließen.

Nachdem in der Vergangenheit in der Gemeinde Klipphausen aufgrund sinkender Schülerzahlen drei Mittelschulen geschlossen worden waren, fehlt nun ein entsprechendes Bildungsangebot. Dabei geht der Gemeinderat von Klipphausen von den Prognosen für die Schülerzahlen in den nächsten 15 Jahren aus. „Die aktuellen Geburtenzahlen mit Stand vom 30. Juni 2016 in den drei Grundschulbezirken Klipphausen, Naustadt und Burkhardswalde sprechen für eine öffentliche Oberschule im Gemeindegebiet“, hatte Bürgermeister Gerold Mann (parteilos) erklärt.

