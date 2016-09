Betonrinnen gestrichen Am Parkplatz vorm Ehrenberger Feuerwehrgerätehaus wird gespart.

Hohnstein setzt den Rotstift an, auch bei der Feuerwehr in Ehrenberg. © SZ/Lehmann

Hohnstein. Die Stadt Hohnstein muss bei der Straßenunterhaltung sparen und das Programm leicht abspecken. Der Grund ist, dass die Stadt im Zuge des Baues der Ortsdurchfahrt von Rathewalde die kommunalen Zufahrten erneuern musste. Das kostete 34 000 Euro. Damit können nicht alle in diesem Jahr geplanten Maßnahmen umgesetzt werden, informiert das Bauamt der Stadtverwaltung. Nur vier Vorhaben sollen noch vollendet werden. Gestrichen wurde der Bau der Betonrinnen auf dem Parkplatz vor dem Feuerwehrgerätehaus in Ehrenberg. Damit spart sich die Stadt 10 000´Euro auf. Noch auf der Liste steht der Bau des Kalkbruchweges in Hohnstein. Der kostet 21 000 Euro. Auch für die Oberdorfstraße in Lohsdorf sind 15 000 Euro eingeplant. Auf der Liste geblieben ist auch die Stützmauer in Zeschnig für 7 000 Euro. Für die Instandhaltung des Straßenrandes Am Sportplatz in Ulbersdorf sind 3 000 Euro vorgesehen. Die Stadt Hohnstein bekommt aus dem Straßenbauprogramm des Freistaates 60 000 Euro Fördermittel. Dazu kommt ein Zuschuss des Abwasserzweckverbandes Sebnitz in Höhe von 4 000 Euro. Der Eigenanteil der Stadt liegt bei 26 000 Euro. (SZ/aw)

