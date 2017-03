Betonplatten verschwinden Die Stadt bekommt 30 000 Euro weniger Fördergeld für die Sanierung von Straßen und Gehwegen. Der an der Straße des Friedens soll saniert werden.

Der Gehweg an der Straße des Friedens wird von vielen Leuten genutzt, auch von Schulkindern, die den Hort im Kinderhaus besuchen. Nach dem Winter hat sich der Zustand des Gehweges erheblich verschlechtert. Deshalb steht er auf der Prioritätenliste ganz oben. © Dietmar Thomas

In Hartha gibt es noch so manchen Gehweg, der dringend in Ordnung gebracht werden muss. Einer steht auf der Prioritätenliste ganz oben. „Am Gehweg an der Straße des Friedens sind im Winter erhebliche Schäden entstanden. Weil er von vielen Leuten genutzt wird, haben die Mitglieder des technischen Ausschusses der Sanierung zugestimmt“, so Bauamtsleiter Ronald Fischer. In Ordnung gebracht werden soll zunächst der Gehweg von der Nordstraße bis zum Wirtschaftsweg der Wohnungsgenossenschaft Hartha auf der Seite des Einkaufsmarktes.

Die Sanierung von weiteren Gehwegen ist zunächst nicht geplant. Zum Zustand dieser gibt es immer wieder Kritik aus der Bevölkerung. Das betrifft zum Beispiel den Gehweg Am Tannicht. Im Jahr 2015 reichte Anwohner Helmut Klieme eine Beschwerde wegen des schlechten Zustandes ein. Nachdem er nach zwölf Wochen immer noch keine Antwort erhielt, sprach er zur Ratssitzung eine Missbilligung an die Stadtverwaltung aus. Zwar waren die Verantwortlichen vor Ort. Doch geändert hat sich bisher nichts. Dabei geht es um einen einen 70 Meter langen und 1,10 Meter breiten Weg.

Auch die Gehwege an der Weststraße, an der Sonnenstraße entlang der Gärten, der Weg rund um den Park und der an der Gabelsberger Straße hätten eine Sanierung notwendig. Doch dafür reicht das Fördergeld, das die Stadt für die Instandsetzung von Straßen und Wegen bekommt, nicht aus. 2017 sind es sogar 30 000 Euro weniger als in den vergangenen Jahren. Insgesamt stehen der Stadt für die Instandsetzung rund 195 000 Euro zur Verfügung. Die voraussichtliche Zuwendung vom Landratsamt beträgt 95 000 Euro. Die Stadt muss zehn Prozent aus der Haushaltkasse drauflegen.

Von dem Geld sollen auch Straßen in Ordnung gebracht werden. Geplant ist zum Beispiel, dass die Straße in Schönerstädt eine neue Deckschicht bekommt. Die fehlte nach dem Kanal- und Kläranlagenbau noch. Auf der Prioritätenliste stehen außerdem die Straßen von Kieselbach bis Seifersdorf und von Schönerstädt bis Seifersdorf. In Hartha sollen die Damaschke- und die Gabelsberger Straße eine doppelte Oberflächenbeschichtung erhalten. In Langenau kommt der Bereich zwischen der Tischlerei und dem Gemeindehaus in Ordnung und in Diedenhain die Straße vom Gemeindehaus bis zum Ortsausgang (Schulstraße). Im Gersdorfer Oberdorf soll die Straße gefräst werden.

„Diese Vorhaben wurden von den Mitgliedern des technischen Ausschusses bestätigt und können nun vorbereitet werden“, so Ronald Fischer. Anschließend müssen die Vorhaben beim Landratsamt eingereicht und von dort bestätigt werden. Gibt es grünes Licht, schreibt die Stadt die Vorhaben aus. Das heißt, es wird noch etwas dauern, bis der Gehweg und die Straßen in Ordnung kommen. Die Erneuerung der Deckschicht in Schönerstädt und die Sanierung des Gehweges an der Straße des Friedens sollen zuerst ausgeschrieben werden. „Erst wenn die Auftragssumme dieser Maßnahmen bekannt ist, kann anhand der sich ergebenden Restsumme und der Kostenschätzung der anderen Vorhaben festgelegt werden, welche noch realisiert werden können“, sagte der Bauamtsleiter.

zur Startseite