Betongewichte halten das Blaue Wunder

Ein Blick in die Blasewitzer Ankerkammer. Über der Stahlkonstruktion hängen die Betongewichte. © Christian Juppe

Auf 280 Metern überspannt das Blaue Wunder die Elbe. Die Stahlkonstruktion wird an beiden Seiten von 1 500 Tonnen schweren Betongewichten, den sogenannten Ankern, gehalten. Auf der Blasewitzer Seite verbirgt sich die über zehn Meter hohe Ankerkammer hinter einer Tür, die von der Treppe zum Café Toscana aus zu sehen ist. Dahinter führt eine lange, schmale Treppe hinab, neben der dieser Anker hängt. Das ist die Besonderheit des Bauwerks, das eben keine echte Hängebrücke ist, erklärt Straßenbauamtschef Reinhard Koettnitz. Denn eine solche ist direkt fest in der Erde verankert. Beim Blauen Wunder sind die Pylone auf den Pfeilern hingegen über die stählernen Obergurte mit Fachwerkkonstruktionen in den Ankerkammern verbunden. Dort werden die Kräfte dieser Brücke mit Hilfe der schweren Betongewichte über ein einfaches Winkelhebelsystem in den Untergrund abgeleitet.

Beim Hochwasser im August 2002 gab es aber ein Problem, berichtet Koettnitz. Drei Tage lang hatten Feuerwehrleute die Ankerkammern ausgepumpt, damit sie nicht volllaufen. Doch der Auftrieb unter der anderthalb Meter hohen Bodenplatte wurde immer stärker. Also hatten Experten der TU letztlich geraten, die Kammern zu fluten, damit die Platte nicht bricht. „Da war den Männern, die tagelang hart gearbeitet hatten, nicht zum Lachen zumute“, sagt Koettnitz.

Diese Lösung bei einer großen Flut habe sich bewährt. „Im Juni 2013 hatten wir die Kammern von vornherein vollaufen lassen, um die Stabilität des Blauen Wunders zu verbessern“, so der Amtschef. Im Zuge der Sanierung sollen die Ankerkammern gedämmt werden, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Außerdem ist vorgesehen, die Bodenplatten zusätzlich vor Auftrieb zu sichern und sie mit Edelstahlnadeln im Untergrund zu verankern. (SZ/phi)

