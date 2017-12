Bethlehemer Friedenslicht ist da Der Zgorzelecer Bürgermeister Rafal Gronicz brachte es zur Görlitzer Altstadtbrücke. Er kam nicht allein.

Der Zgorzelecer Bürgermeister Rafal Gronicz (r.) übergibt auf der Görlitzer Altstadtbrücke das Friedenslicht an Stadtrat Rolf Weidle von den Bürgern für Görlitz. Weidle vertritt derzeit regelmäßig den erkrankten OB Siegfried Deinege (parteilos) zu offiziellen Terminen. © nikolaischmidt.de

Zgorzelec/Görlitz. Am späten Dienstagnachmittag hat der Zgorzelecer Bürgermeister Rafal Gronicz auf der Altstadtbrücke das Friedenslicht aus Bethlehem an Rolf Weidle übergeben. Als Vorsitzender des Ältestenrates vertrat Weidle dabei Oberbürgermeister Siegfried Deinege. Das Licht des Friedens wird durch Pfadfinder aus ganz Europa in den Städten weitergegeben und gelangte an diesem Tag nach Görlitz. Die Pfadfinder standen mit ihren Laternen auf der Brücke bereit, um das Bethlehem-Licht weiterzugeben an jeden, der damit ein gemeinsames Zeichen für den Frieden setzen wollte. Auch Görlitzer konnten mitgebrachte Laternen und Kerzen entzünden lassen, damit an vielen Orten ein Schimmer des Friedens Einzug halten kann, auf den die Menschen in der Weihnachtszeit besonders hoffen.

Am Freitag, 14.30 Uhr, wird das Friedenslicht in das Malteser Krankenhaus St. Carolus kommen. Jugendliche der Johanniter-Jugend aus Großschönau machen sich auf den Weg und werden das Licht in die Kapelle des Krankenhauses bringen.

