Besucherzuwachs im Zoo Mehr als 850 000 Gäste kamen 2017 in die Einrichtung. Die musste einige Verluste beklagen, hofft aber auch auf neue Tiere.

Tierpfleger Olaf Lohnitz hat bei der jährlichen Zooinventur auch die Dschungelnymphen gezählt. Derzeit leben acht dieser Riesengespenstschrecken im Dresdner Zoo. © dpa/Sebastian Kahnert

Die jährliche Inventur im Zoo ist immer auch ein Anlass, das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen. Zufrieden können die Mitarbeiter sein: Mit rund 850 000 Besuchern kamen fast 55 000 Gäste mehr als noch 2016 in den Zoo. Das war das zweitstärkste Besucherjahr seit der Wende.

Innerhalb eines Jahres hat sich der Tierbestand durchaus verändert. Wie die gestrige Inventur ergeben hat, leben derzeit etwa 251 Arten mit rund 1500 Tieren im Zoo. Im Vergleich zum Vorjahr sind es 16 Arten und damit etwa 200 Tiere weniger. Der Grund dafür ist die Stallpflicht, die im Rahmen der Vogelgrippe vergangenes Jahr ausgerufen wurde. Weil diese nicht für alle Vögel gewährleistet werden konnte, hatte der Zoo einen Großteil der Enten und Gänse, die auf dem Mittelkanal sowie dem Ententeich lebten, abgegeben. Von einem ganz besonderen Vogel mussten sich Mitarbeiter und Besucher außerdem Ende November trennen. Der Mönchsgeier Guste war im stattlichen Alter von 36 Jahren gestorben.

Vergleichsweise alt wurden auch die beiden Gepardenbrüder Rashid und Ramzes, die wegen ihrer körperlichen Leiden im Abstand weniger Monate eingeschläfert werden mussten. Doch die Gepardenhaltung soll in diesem Jahr mit einem neuen Brüderpaar fortgesetzt werden. Zuwachs gab es in den vergangenen Monaten außerdem bereits bei den Pinguinen, so dass der Zoo mit den nun vorhandenen sechs potenziellen Zuchtpaaren bereits in den nächsten Monaten auf Nachwuchs hofft.

Weitere Neuzugänge und Nachzuchten sind außerdem bei den Goldtakinen, den Trampeltieren, den Mohrenmakis und auch den Kirk-Dikdiks geplant. Die erste Nachzucht des Jahres konnte bereits am vergangenen Freitag bei den Vikunjas – einer kleinen Kamelart – verzeichnet werden. Die Säugetiere stehen mit 64 Arten an zweiter Stelle im Tierbestand des Zoos. Am häufigsten vertreten sind, trotz der Abgänge, die Vögel mit 82 verschiedenen Arten. Deren Zahl könnte in den nächsten Tagen noch ein wenig steigen. Denn dann stehen auch die allerletzten Schlupfzahlen fest.

