Besucherrekord im Wildpark Obwohl das Wetter oft nicht mitspielte, steigen die Gästezahlen in Geising. Ein neuer Höchstwert liegt schon in der Luft.

Süß, diese Weißbüschelaffen. Nach ein paar Minuten sind sie so zahm, dass sie Wildparkleiter Frank Gössel aus der Hand fressen. Ostern soll ihr Gehege eingeweiht werden. Dann sollen sie auch Namen erhalten. Das dürfte sie noch populärer machen. © Karl-Ludwig Oberthür

Geising. Angst kennt Frank Gössel nicht. Der 64-Jährige geht selbstbewusst in das kleine Häuschen, in dem seit Mitte Januar zwei Weißbüschelaffen leben. Gössel versucht, sie zu locken. Doch die Tiere fremdeln noch. Aus sicherer Entfernung schauen sie auf den Wildparkleiter. Doch nach ein paar Sekunden haben sie ihre Scheu verloren. Sie turnen sich ran, strecken ihre Zungen aus und beginnen, die honigfarbene Nahrung zu schlecken, die der Wildparkleiter in einer Schüssel mitgebracht hat. Frank Gössel sieht zufrieden aus. Und er hat gute Gründe. Nicht nur er erfreut sich an den Affen, sondern auch viele andere.

„2017 hatten wir in den ersten Wochen des Jahres rund 900 Gäste im Wildpark, schon jetzt sind es 1 200 mehr“, sagt er. Wenn das Interesse anhält, dürfte es bald wieder einen Besucherrekord geben. Den hält aktuell das Jahr 2017. „Wir hatten 64 171 zahlende Besucher“, sagt Frank Gössel. Das sind 3 500 Gäste mehr als 2016. Es ist das beste Ergebnis seit der Gründung des Wildparks vor 20 Jahren. „Am Wetter lag es nicht“, sagt Gössel. Denn das machte seinem Team mehrmals einen Strich durch die Rechnung. „Wegen schlechten Wetters mussten wir eines unserer Feste absagen“, erzählt er. Bei anderen war das Wetter so schlecht, dass die erwarteten Besucherzahlen nicht erreicht wurden. Das war ärgerlich, sagt er. Dass der Wildpark dennoch so viele Besucher hatte, liege auch an der besseren Öffentlichkeitsarbeit.

Die Tierwelt im Wildpark zurück 1 von 3 weiter Im Wildpark Osterzgebirge werden derzeit 47 Tierarten gehalten. Davon sind 20 Wildtierarten. Dazu zählen unter anderem Damwild (15 Tiere), Rotwild (11), Wildschweine (10), Alpensteinwild (7), Erdmännchen (4), Benett-Känguru (4), Rentier (4), Nasenbär (4), Waschbär (3), Wildkatze (3), Luchs (3) und Rotfuchs (2). Gezeigt werden auch 27 Haustierarten. Zu sehen sind unter anderem Wellensittiche (25 Tiere), Ziegen (16), Mini-Schweine (9), Hühner (8), Kamarun-Schafe (7), Nutrias (6), Quessant-Schafe (5), Alpakas (5), Indische Laufenten (4), Graugänse (4), Sachsenenten (3), Dohomay-Rinder (3), Esel (2) und Minipferde (2). (SZ/mb) Quelle: Wildpark

„Wir kleben nicht mehr so viel Plakate, sondern arbeiten verstärkt mit den Medien zusammen.“ Das zahle sich aus. Auch soziale Netzwerke wie Facebook hätten dazu beigetragen, dass der Wildpark viele Menschen erreichen könne. Und die sind an den Neuigkeiten dann so stark interessiert, dass sie sich vor Ort selbst ein Bild machen wollen. Diese Strategie wolle man fortsetzen, um Besucher in den Wildpark zu lotsen. Außerdem setzt man auf Bewährtes. Es wird wieder sechs Feste geben, angefangen vom Osterfest bis hin zum Herbstfest, das in diesem Jahr als Oktoberfest gefeiert werden soll. Bis dahin will Frank Gössel die Anlage an mehreren Stellen auf Vordermann gebracht haben. „20 Jahre nach der Eröffnung müssen wir einige Gehege wie das Damwild- und das Rotwildgehege erneuern“, erzählt er.

Holzpalisaden werden gegen Gabionenwände ausgetauscht. Auch die Beschriftung soll erneuert werden. Sie soll nicht nur ein einheitliches Layout bekommen, sondern auch dreisprachig erfolgen, neben Deutsch auch in englischer und tschechischer Sprache. Hier hofft Gössel auf die Unterstützung der Europäischen Union. Denn die Tafeln sollen aus dem EU-Förderprogramm Leader finanziert werden. Ein neues Gehege wird der Wildpark in diesem Jahr nicht bauen. Das heißt auch, es wird keine neue Tierart geben. Damit weicht der Wildpark von seinem langjährigen Konzept ab, jedes Jahr ein neues Tier. Gössel hofft, dass die Besucher trotzdem in Scharen kommen. Denn zu sehen gibt es eine ganze Menge. Immerhin leben in der Anlage 20 Wildtier- und 27 Haustierarten. Einige wie die Alpakas und die Erdmännchen sind in den letzten Jahren zu Publikumslieblingen avanciert. Diesen Rang werden ihnen nun mit Sicherheit die kleinen Weißbüschelaffen ablaufen.

Frank Gössel hält den kleinen Turnern erneut die Schüssel hin. Die sind inzwischen so mutig geworden, dass der Wildparkleiter sie streicheln kann.

