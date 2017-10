Besucherrekord im Museum Der Heimatverein Großröhrsdorf freut sich über die Resonanz seiner jüngsten Sonderausstellung zur Brauerei.

Mathias Hennig, der Vorsitzende des Großröhrsdorfer Heimatvereines hat allen Grund, das Glas zu erheben: Die Ausstellung zum Jubiläum der Großröhrsdorfer Brauerei Böhmisch Brauhaus im Heimatmuseum ist erfolgreich. © Matthias Schumann

Seit Mai gibt es im Großröhrsdorfer Heimatmuseum einen Stammtisch. Mit seinen ausgestopften Bierfreunden gehört er zur Ausstellung über „130 Jahre Böhmisch Brauhaus“. Die Sonderausstellung war bisher ein Erfolg. Aufgrund des großen Interesses bietet das Großröhrsdorfer Heimatmuseum auf der Mühlstraße nun über die regulären Öffnungszeiten hinaus, allen Interessierten einen zusätzlichen Besuchstag. Seit der Eröffnung der Sonderschau zog es deutlich über 500 Besucher in das Museum. Keine Ausstellung zuvor habe so viel Zugkraft bewiesen, seit der Wiederbelebung des Heimatvereins, schätzt dessen Chef, Mathias Hennig ein.

Am Sonntag, dem 29. Oktober wird nun letztmalig die Möglichkeit sein, sich über die Geschichte der Großröhrsdorfer Brauerei zu informieren. In der Zeit von 14 bis 17 Uhr können die unzähligen Exponate, wie Bierdeckel, Etiketten, Schilder, Gläser, Krüge und Flaschen gesammelt von René Hauffe besichtigt werden. Ergänzt werden diese durch zahlreiche private Leihgaben und den Fundus der Böhmisch Brauhaus GmbH. Daneben gibt die Ausstellung auch einen kurzen Ausblick in die benachbarten Brauereien, wie zum Beispiel in die von Emil Beyer in Bretnig.

Auch das Heimatmuseum hat aufgrund des Brauereijubiläums eine bereits existierende Sammlung über die einstigen Gaststätten in Großröhrsdorf aufgearbeitet und informiert auf 14 Schautafeln über frühere Wirtshäuser und ihre Geschichte.

Passend zur Sonderausstellung kann auch gern ein kühles Bier im Heimatmuseum genossen werden. Am kommenden Sonntag, dem 15. Oktober erwartet das Museum von 14 bis 17 Uhr seine Gäste. (SZ)

