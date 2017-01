Besucherrekord im Haus Schminke Die Scharoun-Villa hat so viele Gäste wie noch nie angelockt. Nur ein Bruchteil von ihnen kommt aber aus Löbau.

Zahlreiche Besucher sind im vergangenen Jahr ins Löbauer Haus Schminke gekommen. Für das neue Jahr stehen die Prognosen ebenfalls nicht schlecht, dass ähnliche Besucherzahlen erreicht werden, wie im Jahr 2016. © Rafael Sampedro

Der Garten rund um den Nudeldampfer, wie das Haus Schminke im Volksmund genannt wird, ist in ein weißes Kleid aus Schnee gehüllt. Die vom Architekten Hans Scharoun entworfene Villa an der Löbauer Kirschallee ist neben dem Gusseisernen Turm das Aushängeschild der Stadt und weit über deren Grenzen hinaus bekannt. Die Villa ist mittlerweile sogar zu einer echten Marke gemacht worden. Das belegen die Besucherzahlen vom vergangenen Jahr, die von der Stiftung Haus Schminke veröffentlicht wurden. Über 7000 Besucher haben dem Nudeldampfer im Jahr 2016 einen Besuch abgestattet. Laut Veröffentlichung sind das Tausend Besucher mehr, als im Vorjahr 2015.

Das Haus Schminke kommt gut an. Das bescheinigt auch Claudia Muntschick, Architektin und geschäftsführender Vorstand der Stiftung Haus Schminke. „Wir haben auf solch ein gutes Ergebnis gehofft, zusammen mit dem Förderverein aber auch viel dafür getan“, sagt sie. Vor allem in Sachen Werbung und Öffentlichkeitsarbeit. Sich mit den gestiegenen Besucherzahlen zufrieden geben, will Claudia Muntschick aber nicht. „Die Zahlen sind weiterhin ausbaufähig. Wir hoffen auf eine weitere Steigerung in diesem Jahr“, sagt sie.

Bei einem Blick auf die Statistik könnten besonders die Löbauer ihrem prestigeträchtigen Gebäude in Zukunft öfters einen Besuch abstatten. Denn: Nur vier Prozent der über 7000 Besucher vom vergangenen Jahr stammen aus der Stadt am Berge. Bei Menschen, die rings um Löbau herum wohnen, scheint das Haus Schminke beliebter zu sein. Rund ein Viertel der Gesamtzahl der Besucher seien Oberlausitzer gewesen, so Frau Muntschick. Mehr als die Hälfte aller Gäste stammt aus Sachsen. Aber nicht nur im Freistaat ist die Scharoun-Villa gefragt, sondern auch bei Hauptstädtern. „Zehn Prozent der Besucher kamen aus Berlin“, sagt die Architektin. Den übrigen Teil der Besucher machen Menschen aus den alten Bundesländern und aus aller Welt aus. „Viele von ihnen sind überrascht von der Schönheit der Oberlausitz“, sagt Claudia Muntschick.

Deswegen seien die steigenden Besucherzahlen nicht nur positiv für die Arbeit von Förderverein, Stiftung und allen übrigen am Erfolg des Hauses Beteiligten zu sehen. „Das Haus Schminke hat auch einen Mehrwert für die Region. Kultur kann auch ein Wirtschaftsmotor sein“, so die Schminke-Expertin.

Viele der Gäste lassen es sich bei ihren Besuchen nicht nehmen, für länger als nur ein paar Stunden in der Villa zu bleiben. Statistisch gesehen haben Gäste im vergangenen Jahr an jedem dritten Tag im Haus Schminke übernachtet, wie aus einer Mitteilung der Stiftung hervorgeht. Demnach seien auch schon für das neue Jahr 2017 sehr viele Termine vergeben. „Wir sind bis jetzt relativ gut gebucht worden“, sagt Claudia Muntschick. Mehrere Tage wird zum Beispiel ein Team einer großen italienischen Designer-Zeitschrift in diesem Jahr vor Ort sein. „Sie nutzen das Haus für ein Fotoshooting“, so die Architektin.

Etwas, das die Besucher- und Übernachtungszahlen noch weiter nach oben treiben könnte, ist das im Oktober in London erschienene Buch „100 Years, 100 Buildings“, zu deutsch: „100 Jahre, 100 Gebäude“. Den Einband des 224 Seiten starken Buches, in dem weltweit bekannte Gebäude abgebildet sind und deren Geschichte beschrieben ist, ziert das Löbauer Haus Schminke. Als Werbung für die Villa ist das Buch ein Volltreffer. Genau so wie die Mitte Dezember erschienene Löbauer Medaille zum Tag der Sachsen. Auf der Plakette prangt die Villa fein herausgearbeitet auf der Rückseite. Das Besondere dabei: Noch nie zuvor ist der Nudeldampfer auf einer Medaille dargestellt worden. „Wir sind froh darüber“, sagt Claudia Muntschick.

Seit November befindet sich die Scharoun-Villa nun im Winterschlaf. Führungen und Übernachtungen sind nach vorheriger Anmeldung dennoch möglich. Die etwas ruhigere Zeit nutzt das Schminke-Team nun, um neue Projekte anzukurbeln. Derzeit wird sich zum Beispiel um einen neuen, moderneren Internetauftritt gekümmert. „Zum Saisonstart im April soll alles fertig sein“, sagt Frau Muntschick.

www.stiftung-hausschminke.eu

