Besucherrekord beim Sommerkonzert Musik aus der Lutherzeit erklang in der Goldbacher Kirche-. Die Organisatoren waren überrascht.

Die Kirche in Goldbach. © Archivfoto: SZ

So viele Gäste wie noch nie besuchten das traditionelle Sommerkonzert in der Marienkirche Goldbach. Wie Organisatorin Katy von Ramin auf Nachfrage sagte, gab es diesmal 140 Zuhörer.

Das Konzert stand im Lutherjahr unter dem Motto „Lieder und Tänze aus der Zeit Martin Luthers“. Dabei wurde alte Musik auf historischen Instrumenten dargeboten. Namhafte Künstler wirkten mit, darunter der in Dresden lebende Italiener Ercole Nisini an der Barockposaune sowie Sopranistin Barbara Christina Steude. Katy von Ramin spielte an einer extra für dieses Konzert ausgeliehenen Truhenorgel.

Die Besucher kamen aus Bischofswerda, aber auch aus Gaußig, Pulsnitz und Großenhain. Sie waren begeistert und bekamen die geforderte Zugabe.

Das Sommerkonzert unter der Leitung von Katy von Ramin und unterstützt vom Förderverein Kirchenmusik sowie der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde Bischofswerda fand zum siebenten Mal statt. Wie die Musikerin aus Bischofswerda sagte, soll es im nächsten Jahr eine Neuauflage der Veranstaltung geben. (SZ)

