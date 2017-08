Besucherplus im Tierpark In den Ferien kamen mehr als 5000 Menschen in die Anlage. Einen neuen Publikumsliebling gibt es auch.

Im Riesaer Tierpark werden auch Störche gehalten. © Archiv/Sebastian Schultz

Der Riesaer Tierpark war in diesen Sommerferien beliebter als 2016. Mehr als 5 100 Besucher haben die Anlage im Klostergarten besucht. Laut Tierpark-Chef Gerhard Herrmann sind das etwa 600 mehr als in den Sommerferien 2016. „Wobei in dieser Zahl nur die verkauften Tageskarten enthalten sind.“ Hinzu kämen noch die Gruppen- und Jahrestickets.

In jedem Fall setze sich mit dem starken Sommer-Ergebnis ein positiver Trend fort, sagt Herrmann. Und das, obwohl oder gerade, weil das Wetter etwas wechselhafter war. „Es gab keine langen Badeperioden, sodass sich wohl viele Besucher eher für einen Tagesausflug in den Tierpark entschieden haben.“

Für die Tiere sei das kühlere Wetter ohnehin angenehmer, sodass sie auch deutlich aktiver seien. „Die beste Zeit für einen Tierpark-Besuch ist deshalb auch die Zeit am Morgen bis 10 Uhr oder am späten Nachmittag gegen 16, 17 Uhr“, erklärt Gerhard Herrmann. Das seien die aktivsten Phasen der tierischen Bewohner. Und dann gebe es auch noch die eine oder andere Fütterung zu beobachten. Ein Publikumsliebling sei in diesem Jahr die Elster. „Sie geht teilweise sogar auf die Besucher ein, fliegt direkt ans Gitter“, erzählt Herrmann. Auch die Schildkröten seien bei dem warmen Wetter recht aktiv. Ansonsten wären da die Klassiker: das Streichelgehege, das Aquarium mit den Elbfischen – und der Kräutergarten. „Die Gartenanlage überrascht viele Besucher – das ist dann auch ein schönes Kompliment für unsere Mitarbeiter.“

In den kommenden Wochen dürfte der Tierpark noch weiterhin gut besucht bleiben. „Unser Einzugsbereich geht bis Südbrandenburg“, sagt der Tierpark-Chef, „und dort sind jetzt noch Ferien.“ Im Anschluss hofft er auf einen guten Herbst. „Die Herbstferien bilden noch mal den letzten Höhepunkt.“ Im vergangenen Jahr hatte das Wetter den Hoffnungen auf ein Rekordjahr noch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wenn anders als 2016 das Wetter stimmt, dann könnte zumindest die Besucherzahl vom Vorjahr getoppt werden. Damals statteten der Anlage rund 31 000 Menschen einen Besuch ab.

