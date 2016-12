Besucherplus im Pillnitzer Park Obwohl noch zwei Monate fehlen, sind die Einnahmen im Vergleich zu den Vorjahren deutlich angestiegen.

Touristen und Einheimische haben den Pillnitzer Park trotz Eintrittsgeldes wieder für sich entdeckt. © Archivbild: dpa

Die Sommermonate haben Schloss und Park Pillnitz ein dickes Plus beschert. Von Juni bis September kamen deutlich mehr Besucher als in den vergangenen beiden Jahren. Bis Ende Oktober hat die Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten gGmbH bereits rund 860 000 Euro eingenommen. Zum Vergleich: der Gesamterlös lag im Jahr 2014 bei 671 771 Euro und ein Jahr später bei rund 711 793 Euro.

Ob das gestiegene Interesse am besonderen Themenjahr „Der Gärtner des Maharadschas“ lag, konnte Schlösserland-Sprecher Uli Kretzschmar noch nicht sagen. Die Sonderausstellung und Bepflanzung des Parkes ist dem Gärtner Gustav Hermann Krumbiegel gewidmet. Dieser wurde vor 150 Jahren in Lohmen geboren und erlernte seine Handwerkskunst im Pillnitzer Park. Danach zog es ihn in die weite Welt, zunächst nach London, später sogar nach Indien. Der Sachse wurde einer der engsten Berater des Maharadschas Krishnaraja Wodeyar IV und stand dem botanischen Garten von Bangalore vor. Ihm zu Ehren schmückten dieses Jahr Pfauenfiguren die Heckengärten und eine Blumentreppe das Neue Palais.

Den Einnahmen stehen durch den Parkeintritt aber auch Ausgaben für die Beschäftigten im Ticketservice gegenüber. Diese lagen im Vorjahr bei rund 189 000 Euro, sollen 2016 allerdings leicht sinken. (SZ/kh)

