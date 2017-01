Besuchermagnet Wildpark Die Anlage im Osterzgebirge konnte das alte Jahr mit einem Rekord abschließen. 2017 könnte dieser überboten werden.

Vanessa aus Rudolstadt ist eine von mehr als 60 000 Besuchern des Wildparks Osterzgebirge. Dieser feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen. © Egbert Kamprath

Vanessa steht am Zaun und schaut auf das Eselfohlen. Das Tier ist neugierig geworden und trabt zum Zaun. Das Mädchen aus dem thüringischen Rudolstadt nutzt die Gelegenheit und streichelt das Tier. Vanessa ist begeistert.

Von solchen Besuchern hat der Wildpark Osterzgebirge im vorigen Jahr besonders viele gehabt. Es war das erfolgreichste seit der Gründung der Anlage, sagt Wildparkleiter Frank Gössel. 60 634 Besucher haben die Anlage besucht, genau 1 522 mehr als 2015. Bisher galt 2014 mit 60 324 als erfolgreichstes Jahr. Der Wildparkleiter hatte gehofft, dass er die sich abzeichnenden Besucherrekordzahlen zum Jahresende noch weiter toppen könne. Doch das regnerische Weihnachtswetter hielt Gäste ab, den Wildpark zu besuchen. Versöhnt habe ihn das sonnige Wetter am 29. und 30. Dezember. Das animierte dann doch noch mal viele, sich den Wildpark anzuschauen. Dass die Anlage so gut läuft, hat sich das Wildparkteam erarbeitet. Seit Jahren ist es fast durchgängig Praxis, dass der Wildpark in jedem Jahr eine weitere neue Tierart aufnimmt. Nur 2016 war eine Ausnahme. Das Team gibt sich zudem große Mühe, dass es nicht nur in den Gehegen ordentlich aussieht, sondern die Gesamtanlage einen gepflegten Eindruck macht.

Positive Resonanz auch bei Facebook

„Die Leute schätzen das“, sagt Gössel. Und das spiegelt sich auch in den Kommentaren wider, die man auf der Facebook-Seite der Anlage nachlesen kann. „Sehr schön angelegt, es lohnt sich immer wieder“, schreibt ein Besucher. Ein anderer schwärmt: „Superschön. Weiter so!“ Andere werden in ihren Bewertungen konkreter, loben das gute Preis-Leistungs-Verhältnis und den großen Spielplatz im Eingangsbereich. Dort befindet sich auch die Gastwirtschaft, die „einfache, preiswerte, aber leckere“ Gerichte anbietet. Kurzum: Der Wildpark ist für viele „ein kleiner, gepflegter Tierpark“, in dem es „viel zu gucken gibt“ und der „ideal für den Familienausflug mit kleinen Kindern“ ist. Solches Lob spornt das Team um Wildparkleiter Frank Gössel an. Er will den Wildpark attraktiver machen. Deshalb soll in diesem Jahr der Eingangsbereich neu gestaltet werden. Dazu soll das bisherige Zieselgehege so umgestaltet werden, dass hier Kapuzineraffen leben können. Über einen Steg, der über den Eingang angelegt werden soll, werden sie zu ihrem noch zu errichtenden Winterquartier laufen können. Im Sommer hatte Frank Gössel noch gehofft, dass er die Förderung aus dem Programm Leader eventuell noch zum Ende des Jahres bestätigt bekommt. Dieser Wunsch ging nicht auf. „Ich warte noch auf den Zuwendungsbescheid“, sagt Gössel. Er hofft, dass er in den nächsten Tagen eintrifft. Liegt der vor, will Gössel die Aufträge ausschreiben. „Spätestens im April wollen wir mit den Arbeiten beginnen. Im Juni soll das neu Gehege fertig sein. Wenig später sollen fünf Kapuzineräffchen die Besucher begrüßen.

Mit den Affen möchte Gössel dem Wildpark eine neue Attraktion bescheren, die die Besucher animiert, bald schon wieder zu kommen. Denn deren Eintritt ist eine wichtige Einnahmequelle. Auch die vielen Tier- und Futterpaten tragen mit ihren Geld- und Futterspenden dazu bei, dass sich der Wildpark finanziell selbst trägt. Aktuell hat der kleine Tierpark 79 Sponsoren. Gössel arbeitet daran, dass es mehr werden. In diesem Jahr stehen die Aussichten dafür gut. Denn die Anlage feiert ihr 20-jähriges Bestehen. „Eigentlich ist der 1. Juni der Gründungstag“, sagt Gössel. Es habe sich aber angeboten, das Pfingsten zu feiern, da man da drei freie Tage am Stück hat.

