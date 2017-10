Besuchermagnet Obere Schleuse Das Ausflugsziel in Hinterhermsdorf verbucht steigende Gästezahlen. Das Saisonziel ist aber noch nicht ganz erreicht.

Eine Wanderung, verbunden mit einer Kahnfahrt auf der Oberen Schleuse, ist auch für Einheimische immer wieder ein Erlebnis. © Dirk Zschiedrich

Knapp zwei Wochen vor Saisonende gibt es Erfolgsmeldungen von der Kahnfahrt in Hinterhermsdorf. Aufgrund des sonnigen Wetters nutzten am vergangenen Wochenende noch einmal Hunderte Ausflügler die Möglichkeit einer Wanderung in Kombination mit einer Bootsfahrt in der Kirnitzschklamm, wie das Sebnitzer Stadtmarketing berichtet. Die Besucherzahlen der Touristenattraktion stiegen damit auf 44 527 Gäste (Stand Sonntag). Das sind etwa 250 mehr als zum gleichen Zeitpunkt 2016 – und das, obwohl die Saison fast vier Wochen später startete. Sollte sich der Herbst weiter so freundlich zeigen, käme man dem selbstgesteckten Ziel von 50 000 Besuchern noch ein Stückchen näher. (SZ)

