Besuchermagnet Kromlau Urlaub in der Parkgemeinde wird immer beliebter. 2016 kamen mehr Gäste als je zuvor.

Mitarbeiterin Carmen Rackel öffnet die Tür zur Tourist-Information Kromlau. Ein fast symbolischer Akt. Denn das Büro im Schloss öffnete 2016 neu im Schloss. Auch sonst blickt die kleine Parkgemeinde auf ein äußerst erfolgreiches Jahr. © Joachim Rehle

Kromlau. Das klingt nach Rekord: Trotz der durchwachsenen Wetterlagen des Sommers kamen mehr Kurzzeitcamper nach Kromlau als in den vergangenen Jahren. Das waren Urlauber und Durchreisende gleichermaßen – aus Tschechien etwa oder aus Polen, aus Nepal, Holland und den USA, selbst aus St. Petersburg. Konkrete Zahlen haben Carmen Rackel und Silke Krüger von der neuen Tourist-Information allerdings nicht. Die beiden sind den Gästen, die regelmäßig nach Kromlau kommen, bestens bekannt. Jahrelang saßen beide im Tourismusbüro im Kavalierhaus. Dort sind sie seit dem Frühjahr allerdings nicht mehr zu finden, weil ihr Büro in das sanierte Schloss umgezogen ist. Das Büro heißt jetzt auch – dem internationalen Standard angepasst – Tourist-Information, und die neuen Räumlichkeiten sind für Besucher mehr als einladend. Großzügig, modern, übersichtlich die vielen Souvenirangebote. Mit guten Serviceangeboten können die meisten Touristen etwas anfangen.

Die beiden haben auch bei den Tagesbesuchern einen erheblichen Anstieg verzeichnet. Es sei wohl nicht der Park mit der inzwischen weltbekannten Rakotzbrücke gewesen, sondern das Schloss, das viele aus nah und fern bereits am Tag der offenen Tür neugierig machte und für den registrierten Aufschwung sorgte. Vor allem das neue Innere des historischen Bauwerks interessierte: das Trauzimmer, das nachgestaltete Intarsienparkett unter Einbeziehung erhaltener denkmalgeschützter Originalplatten. Auch ein Blick in die großzügige Ferienwohnung und in den Sommergarten war möglich. Obwohl der erst 2017 vor seiner endgültigen Fertigstellung steht, gibt es schon jetzt Voranmeldungen für seine Nutzung, vor allem von Hochzeitsgesellschaften. Denn das Trauzimmer ist gleich nebenan und ebenso der kleine Gesellschaftssaal, der auch ansonsten vielfältig genutzt werden kann.

Selbstverständlich wollten die Besucher auch die neue Tourist-Information sehen. Das Schloss steht nun jederzeit für Führungen offen, sagt Carmen Rackel, es sei denn, es wird gerade privat gefeiert. Dasselbe gilt für die Ferienwohnung, wenn diese belegt ist. Das ist sie meistens, denn die Preise sind moderat und deshalb ist auch zum bevorstehenden Jahreswechsel die Räumlichkeit schon lange ausgebucht.

Ein Volltreffer für Kromlau war 2016 auch das Park- und Blütenfest. Das neue Festkonzept hat sich bewährt. Das Wetter und die Rhododendronblüte lockten die Besucher an allen Veranstaltungstagen, alles war stimmig. Höhepunkt war der Schlagernachmittag mit Pia Malo, der Tochter von Olaf dem Flipper, und mit Anita und Alexandra Hofmann. Viel Zuspruch fand wieder das Königinnentreffen mit Parkrundgang, zum Oldtimertreffen kamen erneut über 300 Fahrzeuge. Erstmals präsentierten sich Hilfsdienste aller Art, Dienste, die jeder sehr schnell auch einmal benötigen könnte. Das nächste Park- und Blütenfest gibt es zu Pfingsten 2017. Am besten schon mal vormerken, von Weihnachten bis Pfingsten ist es nicht lang.

Silke Krüger zieht auch im Hinblick auf den Badesee ein rundweg positives Fazit. Der wird nämlich in steigendem Maße von polnischen Gästen genutzt. „Das liegt an der ruhigen Lage des Sees, niemand braucht Eintritt zu bezahlen. In Polen haben die Leute gleichwertige Badegewässer nicht vor ihrer Haustür. Da kommen sie gleich in Familie zu uns“, erzählt die Tourist-Information-Mitarbeiterin. Weitere Badegäste sind natürlich die Einheimischen und die Urlauber. An letzteren mangelte es 2016 nicht. Die Auslastung der Ferienhaussiedlung war mit rund 5 000 Übernachtungen gleichbleibend. Für 2017 ist die Nachfrage bereits mehr als rege. Zu Pfingsten ist die Ferienhaussiedlung komplett ausgebucht, ansonsten, so Silke Krüger, merken wir, dass sich viele über ihren Urlaub im nächsten Jahr schon jetzt Gedanken machen.

Außerdem lief auch das Parkseminar Anfang Oktober recht erfolgreich. Der Einsatzschwerpunkt war in diesem Jahr das Areal rund um den Inselteich. Dort wurden japanische Azaleen gepflanzt, eine Spende der Deutschen Rhododendron-Gesellschaft aus Bremen.

Der Park soll zukünftig noch schöner werden. Die Gemeinde Gablenz/Kromlau wird gemeinsam mit der Stadt Bad Muskau im Februar 2017 einen Förderantrag zur weiteren Entwicklung stellen. Die Gelder sollen in die Sanierung der Rakotzbrücke fließen, einschließlich der Bauwerke im See. Folgen sollen die barrierefreie Wegebefestigung und die Schaffung von Toiletten am Parkplatz. Zudem plant die Gemeinde den Einbau einer behindertengerechten Toilettenanlage im Schloss.

