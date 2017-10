Besuchergetümmel am Maximilianteich Das 26. Fischerfest in Klitten lockte Tausende Gäste zum traditionellen Abfischen.

Sorgten in ihren Kostümen beim Fischerfest in Klitten für einen Hingucker: Peter I., Nicky, Fischverkäufer Max und Günter I. (von links). © Jost Schmidtchen

Schon lange vor der offiziellen Eröffnung des Fischerfestes waren viele gekommen, um frische Karpfen für den Mittagsbraten nach Hause zu holen. Auch der Naturmarkt öffnete schon beizeiten, die Besucher waren nicht zu bremsen. Teichwirt Dietmar Bergmann freute sich über den regen Zuspruch: „Wir hatten ein gutes Fischjahr, keine Wasserprobleme und ein ganz normales Fischwachstum.

Heute gibt es für die Besucher drei Fischzüge am Maximilianteich, ich rechne mit einem Ertrag von zwei Tonnen, den uns die Angler übriggelassen haben.“ Anlässlich der Eröffnung des Abfischens dankte Dietmar Bergmann allen, die bei der Vorbereitung und Durchführung halfen und auch allen treuen und neuen Händlern, die immer wieder zum Naturmarkt kommen. Da sind die Besucherströme dann schon vorprogrammiert. Neben Karpfen, Hechten und Welsen war die gesamte Süßwasserfischpalette im Maximilianteich vertreten. Schon beim ersten Fischzug, gleich zu Beginn, zappelte der erste Wels im Netz. Der Bursche war nicht zu bändigen und brauchte erst einen Beruhigungsschlag, dann wurde er in den Nachbarteich gebracht.

Traditionell wurde das Fischerfest mit den Reichwalder Blasmusikanten eröffnet, die die Fischer und Wassermänner durch den Markt zur Fischgrube geleiteten. Dort spielte die Musik dann zum Frühschoppen. Mit dabei waren auch wieder Nixe Nicky sowie die Wassermänner der Oberlausitzer Teichlandschaft Peter I. und Günter I. Sie luden die Kinder zu Motorbootfahrten ein, getauft wurde dieses Jahr niemand, weil in Klitten im Laufe der Jahre alle ihre Fischtaufe bekommen haben. Viel Abwechslung bot wieder das Markttreiben mit dem Verkauf von Obst und Gemüse, den berühmten Wasserrüben aus Kringelsdorf, Schneeweißchen und Rosenrot aus Klitten boten ihre liebevoll gefertigten Handarbeiten aus eigener Kreation an und die Butterfrau aus Weißwasser fehlte natürlich auch nicht. Dazu gab es viel Kulinarisches aus dem Fischteich und auf dem Grill drehte sich ein Wildschwein. Auch die Jüngsten hatten beim Kinderfischen und auf der Eisenbahn keine Langeweile. Boxbergs Bürgermeister Achim Junker würdigte das Engagement der Teichwirtfamilie Bergmann für das Dorf, immerhin ist es das einzige Fischerfest in der Gemeinde Boxberg. „Es hat mittlerweile eine lange Tradition, der Fischereihof wird bei der Besucherresonanz bald zu klein werden. Den Fischern kann es nur recht sein“, so Achim Junker.

zur Startseite