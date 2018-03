Besucheransturm auf den Kulturpalast Ob Bibliothek oder Philharmonie: Das neu eröffnete, alte Dresdner Haus beschert Rekorde und ein Raunen in der Branche.

Die Philharmonie hatte ihre neue Spielstätte Ende April 2017 bezogen. © dpa

Der neue Dresdner Kulturpalast ist eine Erfolgsgeschichte. Seit Eröffnung des bis Ende April 2017 sanierten Gebäudes von 1969 haben dessen Institutionen Besucherrekorde zu vermelden. Die Zentralbibliothek begrüßte unlängst den 500 000. Besucher, die Philharmonie als Betreiberin des großen Saals legte am Donnerstag ihre glänzenden Bilanzen vor. „Mit 30 Prozent mehr Besuchern, 15 Prozent mehr Abonnenten bei 25 Prozent mehr Veranstaltungen und einer Auslastung von 89 Prozent kann man zu Recht sagen, dass der neue Kulturpalast angenommen wird“, sagte Intendantin Frauke Roth.

Über 160 000 Besucher kamen zu den 203 Veranstaltungen des Orchesters. 80 000 Gäste ließen sich bei den 66 sogenannten Fremdveranstaltungen etwa von Pop-, Jazz- und Schlagerkünstlern sowie Angeboten der Musikfestspiele begeistern. „Alle Erwartungen wurden übertroffen“, so Roth. Stolz ist sie, dass ihr Orchester jetzt 1 000 Abonnenten mehr als beim Auszug aus dem Palast 2012 hat. Mehr Veranstaltungen wären möglich, wenn vor allem das technische Personal aufgestockt würde. Darüber entscheidet letztlich die Stadt.

Die bessere Elb-Philharmonie

Ähnliche Erfolgszahlen legten auch andere neu eröffnete Konzerthäuser wie die äußerlich spektakulärere Elbphilharmonie vor. Doch im Gegensatz zum Hamburger Prestigebau erntet das Dresdner Haus großes Lob auch von den Künstlern. „Ob die Musiker des Gewandhauses oder der Berliner Staatskapelle, alle zeigen sich von der Akustik wie dem Ambiente sehr, sehr angetan“, sagte Orchestervorstand Peter Conrad. Ähnlich äußerten sich die Stars der Musikfestspiele und viele U-Künstler von Roland Kaiser bis Max Raabe. Noch gibt es laut Roth etwa mit der Sprech- und Beschallungsanlage Optimierungsbedarf. „Trotzdem haben wir von Agenturen großes Lob erfahren. Das Interesse an Gastspielen steigt.“ Ihre neue Saison will die Philharmonie am 11. April präsentieren.





