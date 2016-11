Besucheransturm auf dem Wenzelsmarkt Bereits am ersten Wochenende bot der Bautzener Weihnachtsmarkt einige Höhepunkte.

Pfefferkuchenherzen in allen Größen, aber auch gebrannte Mandeln und anderes Naschwerk bieten Lina Habellok, Kirsten Förster und Charlotte Waurick (von links) am Stand der Firma Heisch auf dem Hauptmarkt an. © Carmen Schumann

Wenn es draußen kälter wird, so wie es am ersten Adventswochenende dieses Jahres der Fall war, mundet der Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt gleich noch mal so gut. Die Besucher des Bautzener Wenzelsmarktes ließen sich das Heißgetränk schmecken, das es in unzähligen Variationen gibt. Ganz neu auf den Markt brachte Michael Juros seinen Orange-Ingwer-Glühwein, den der Winzer aus selbst gekeltertem Burgunder herstellt. Der aus der Oberlausitz stammenden Wahl-Österreicher bewirtschaftet bei Rust seine Weinberge. Zu besonderen Höhepunkten ist er aber in der Heimat präsent. „Ich bin zum 22. Mal auf dem Bautzener Weihnachtsmarkt dabei“, berichtet er stolz. Neben Heißgetränken und Spezialitäten aus Kärnten hat Michael Juros außerdem vegetarischen Leberkäse von der Bautzener Fleischerei Heinze im Angebot.

Alte Bekannte

Den Glühwein ließ sich am Sonnabend auch eine Gruppe aus Magdeburg schmecken. Die Ehepaare fielen durch ihre kreisrunden Brillengestelle auf, die mit lustigen weihnachtlichen Motiven verziert waren. Gekauft hatten die Freunde sie im Kornmarkt-Center. Der Freundeskreis, von dem ein Ehepaar in Bautzen studiert hatte, kommt nun schon seit 15 Jahren immer zum ersten Advent auf den Bautzener Weihnachtsmarkt.

Unter den 90 Händlern und Gastronomen finden sich viele alte Bekannte. Doch auch neue Gesichter sind zu sehen. Philipp Langner und Laura Stöber, beispielsweise. Sie verkaufen in der Markthütte von Bergermann-Floristik aus Oppach außergewöhnliche Deko-Artikel. Diese bestehen aus Naturmaterialien, wie Zapfen, Rinden und Baumwollfrüchten. Unter anderem entstehen daraus Adventskränze, Deko-Bäume oder die sogenannte Weihnachts-Wunschkugel. Niemals auf dem Weihnachtsmarkt fehlen dürfen Pfefferkuchenherzen und gebrannte Mandeln, schon wegen des einzigartigen weihnachtlichen Duftes. Diese bekommt man unter anderem am Stand der Firma Heisch auf dem Hauptmarkt. Die freundlichen Schülerinnen Lina Habellok, Kirsten Förster und Charlotte Waurick helfen am Wochenende mit, diese Leckereien an den Mann zu bringen.

Bescherkind auf dem Markt

Am Sonnabend erschien zwar noch nicht der Weihnachtsmann auf dem Wenzelsmarkt, dafür aber das sorbische Bescher-Kind „Dzecatko“ aus Hoyerswerda, das – wie der Brauch es will – einen Schleier vorm Gesicht trägt und nicht sprechen darf. Nach dem Auftritt der sorbischen Folkloregruppe Sprjewjan verteilte es Süßigkeiten. Zusammen mit seinen Begleiterinnen Annemarie und Helene Nasdala war das Bescher-Kind ein beliebtes Fotomotiv.

Die vierjährige Mascha aus dem thüringischen Kölleda und viele andere Kinder erfreuten sich an den Karussells und an den Alpakas, die unter dem Reichenturm darauf wartet, gestreichelt zu werden. Ganz offiziell wurde es am Sonntag. Punkt 12 Uhr griff Oberbürgermeister Alexander Ahrens zum Messer, um mit Bäckermeister Lutz Neumann den Vier-Meter-Stollen aus dessen Backstube anzuschneiden. Binnen einer Viertelstunde war das Backwerk von Besuchern verputzt. Das Stadtoberhaupt versprach zu prüfen, ob einige Hütten auf dem Hauptmarkt nach dem 18. Dezember, dem Ende des Bautzener Weihnachtsmarktes, noch stehen bleiben können.

