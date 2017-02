Besucherandrang im Dewog-Haus in Niesky Bis zum Herbst 2017 möchte Geschäftsführer Wilhelm Fischer 15 zusätzliche barrierefreie Wohnungen vermieten.

Dewoghaus in Niesky © André Schulze

Der Tag der offenen Tür im ersten Teil des frisch sanierten Dewog-Hauses in der Nieskyer Käthe-Kollwitz-Straße hat am Donnerstagnachmittag zahlreiche Besucher angelockt. Die Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft (GWG) gewährte Einblick in die ersten acht Wohnungen. Diese sollen ab April bezogen werden und sind schon komplett vermietet.

Bis zum Herbst 2017 möchte Geschäftsführer Wilhelm Fischer gerne 15 zusätzliche barrierefreie Wohnungen fertigstellen und vermieten. Mit tiefer gesetzten Griffen, einem nachgerüsteten Aufzug und breiten Wohnungsinnentüren will das Tochterunternehmen der Stadt sich für die Zukunft aufstellen. Der erste Teil des in den 1930er Jahren gebauten Dewog-Hauses ist in den vergangenen Monaten komplett saniert worden. Es ist das größte Bauvorhaben der GWG in diesem Jahr. (SZ/kem)

