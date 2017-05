Besucherandrang bei den Ziegen Das Kinderhaus Sitten hat den Archehof in Klosterbuch besucht.

Beim Projekttag auf dem Archehof in Klosterbuch haben die Kinder aus dem Kinderhaus Sitten auch Ziegen gestreichelt. Außerdem konnten sie sich Kühe, Hühner und Hasen anschauen. © Dietmar Thomas

Die Hasen und der Besuch im Kuhstall waren schon aufregend. Aber die Ziegen haben es den Kindern aus dem Kinderhaus Sitten doch am meisten angetan. Die Tiere sind Besuch offenbar gewöhnt, denn sie lassen sich streicheln.

Beim Projekttag auf dem Archehof in Klosterbuch lernen die Kinder vom Aussterben bedrohte Nutztierrassen kennen. Möglich wird dies durch das Kinder- und Jugendprojekt des Vereins Be-Greifen. „Finanziert wird das Projekt durch die Software-AG-Stiftung. In den vergangenen zwei Jahren konnten wir 1500 Kinder und Jugendliche vor allem aus dem Landkreis Mittelsachsen bei uns begrüßen“, sagte Vicky Behnisch, die das Projekt betreut. „Wir wollen den Kindern Impulse geben, die Natur zu entdecken“, so Behnisch weiter.

Für die Kinder sei der Umgang mit Tieren nichts ungewöhnliches, sagt Erzieherin Daniela Miller. „In vielen Familien gibt es Tiere oder die Eltern arbeiten in der Landwirtschaft“ so Miller. Zwei bis drei solcher Ausflüge versuche die Einrichtung jährlich zu organisieren.

