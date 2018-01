Besucher wollen bessere Tarife Fast 80 Prozent der Gäste des Nationalparks kommen mit dem Auto. Dabei hat sich das Image von Bus und Bahn zuletzt deutlich verbessert.

zurück Bild 1 von 2 weiter Die Testfahrer, die bei einer Sonderfahrt mit einem Intercity von Leipzig nach Bad Schandau kamen, waren positiv überrascht, wie gut man mit öffentlichen Verkehrsmitteln in den Nationalpark gelangt. In der Hauptsaison gibt es zu jeder S-Bahn in Bad Schandau auch einen Busanschluss. © Marko Förster Die Testfahrer, die bei einer Sonderfahrt mit einem Intercity von Leipzig nach Bad Schandau kamen, waren positiv überrascht, wie gut man mit öffentlichen Verkehrsmitteln in den Nationalpark gelangt. In der Hauptsaison gibt es zu jeder S-Bahn in Bad Schandau auch einen Busanschluss.



Sächsische Schweiz. Raus aus dem Zug, ein paar Schritte gegangen. Rein in den Bus. Ruck zuck sind die Testfahrer vom Bahnhof Bad Schandau im Kirnitzschtal, mitten im Nationalpark Sächsische Schweiz. Die Gruppe hatte die Zugtickets gewonnen. Anlässlich der Zugtaufe eines Intercity 2 der Deutschen Bahn auf den Namen „Nationalpark Sächsische Schweiz“ ging es von Leipzig nach Bad Schandau. Erstmals steht damit ein „Fahrtziel Natur“ als Namensgeber für die modernen Doppelstockzüge Pate, die nach bedeutenden touristischen Regionen benannt sind. Der Nationalpark engagiert sich seit 2003 in der Kooperation, die von der Deutschen Bahn, dem Verkehrsclub Deutschland und den Naturschutzverbänden BUND und Nabu getragen wird.

Werbung hat die Sächsische Schweiz dringend nötig. Nicht deshalb, weil sie niemand kennen würde. Sondern diejenigen müssen das Werben verstärken, die wollen, dass mehr Nationalparkbesucher auf die öffentlichen Verkehrsmittel, also den ÖPNV, umsteigen.

Denn eine groß angelegte Besucherbefragung hat ergeben, dass fast 80 Prozent der Gäste mit dem eigenen Auto anreisen. Im Auftrag der Nationalparkverwaltung hatte das Leipziger Büro Analyse & Transfer UG Anfang Mai und im Sommer des Vorjahres 367 Interviews an sieben verschiedenen Orten mit Besuchern geführt.

Der Anteil der mit dem eigenen Auto Anreisenden ist der Nationalparkverwaltung zu viel. Die Zahl der Stellplätze ist begrenzt und die Belastung der Natur ist dadurch hoch. Aber auch die Kommunen verzeichnen verstärkt Konflikte mit Autofahrern, die keinen Parkplatz finden, wie etwa am Gamrig zwischen Rathen und Waltersdorf. Der Betreiber des Campingplatzes Ostrauer Mühle, Christoph Hasse, weist darauf hin, dass für Urlauber mit Caravan aber gar keine andere Anreise möglich ist. Vor Ort würden jedoch fast alle diese Gäste Busse und Bahnen nutzen.

Kritik an Tarifgestaltung





Im Übernachtungsgeschäft und bei Beratungsgesprächen sei der öffentliche Nahverkehr ein zentrales Thema, erklärt Gundula Strohbach, die Geschäftsführerin der Bad Schandauer Kur- und Tourismus GmbH. Das gelte jedenfalls für die fünf Monate der Hauptsaison, wo die Mitarbeiterinnen immerhin 900 bis 1 000 Gespräche pro Tag führten. Die Verkehrsgesellschaft OVPS und der Verkehrsverbund Oberelbe VVO haben inzwischen reagiert und neue Angebote für Gäste entwickelt. Das sind beispielsweise die linkselbische Steine-Linie oder die neue Gästekarte, die für Fahrten mit Bussen und Fähren in der Region gilt.

Die Besucherbefragung macht aber auch deutlich, dass weiterer Handlungsbedarf besteht, will man noch mehr Autofahrer zum Umsteigen bewegen. Knapp die Hälfte der Befragten sah sich imstande, das Nahverkehrsangebot zu bewerten. Mit dem Linienangebot sind 85 Prozent zufrieden. Bei Taktfrequenz und Tarifgestaltung sind es aber nur knapp 70 Prozent. Je häufiger die Befragten den Nationalpark besuchten, desto kritischer fiel die Beurteilung aus. Hier kann die Erfahrung in der Nebensaison eine Rolle gespielt haben. Dann verringert sich das Angebot, was Gelegenheitsbesucher aus der Hauptsaison nicht erleben. Zudem gibt es immer wieder Diskussionen, warum das VVO-Ticket für alle Fähren gilt, außer denen in Kurort Rathen und Schöna. Die Kritik an der Tarifgestaltung könnte aber auch auf die Tarifzonen zielen. Möglicherweise ist die Zone von Schöna bis Stadt Wehlen vielen zu klein. Das wurde aber nicht detailliert abgefragt.

Im Vergleich zu einer Besucherbefragung, die vor 16 Jahren im Kirnitzschtal durchgeführt wurde, hat sich das Image des Nahverkehrs in der Region aber deutlich verbessert. „Dabei drängt sich die Frage auf, warum sich nicht auch die Nutzung des ÖPNV seitdem spürbar erhöht hat“, sagt Tobias Liebert, Geschäftsführer der Agentur, die die Umfrage betreute. Da gibt es offenbar ein Kommunikationsproblem und sind Marketingexperten gefragt. Ein Sonderzug aus Leipzig, eine Zugtaufe und der Ausbau der Nationalparkbahnhöfe Bad Schandau und Sebnitz sind Mosaiksteine der Entwicklung. Bewegen aber offenbar nicht zum Umstieg. In diesem Jahr gibt es in der Sächsischen Schweiz beim Angebot keine größeren Veränderungen. Den Takt erhöhen aber nun auch die Verkehrsunternehmen in der Böhmischen Schweiz.

zur Startseite