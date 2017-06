Besucher strömen zum Flugplatzfest Am Kamenzer Himmel gab es am Wochenende Atemberaubendes zu sehen. Ein gelungener Neustart nach langer Pause.

Dicht belagert waren die Kunstflug-Vorführungen der Flugmodellbauer. © Matthias Schumann

Weit über 2 000 Besucher strömten am Wochenende zum Flugplatzfest nach Kamenz. Das Fest fand diesmal unter der Überschrift „Luftfahrt- und Technik-Show Lausitz“ statt. Es war nach sechs Jahren Pause eine Neuauflage, die zugleich für Werbung für den Wirtschaftsstandort sorgte. So war der Blick nicht nur nach auf die Fluggeräte gerichtet. So wurden während des Festes auch interessante Berufsbilder vorgestellt - wie Fluggerätemechaniker und Berufspilot. Auch das Thema „Elektromobilität in und aus Kamenz“ spielte eine Rolle. So stellten Firmen aus Kamenz und Bautzen Ergebnisse der Forschung und Entwicklung vor. 100 Partner sorgten für ein erfolgreiches Fest. Und im kommenden Jahr gibt es schon wieder einen Grund zum Feiern: Dann begeht der Kamenzer Verkehrslandeplatz seinen 100. Geburtstag. (szo)

