Besucher-Rekord bei der Motorradmesse Sachsenkrad Auch der Veranstalter der Hochzeitsmesse ist zufrieden: Rund 6000 Heiratswillige stimmten sich auf ihr Ja-Wort ein.

Lotte Mai Hirsch trägt ein Hochzeitskleid der Dresdner Designerin Tatjana Löwen und wird getragen von einem Cruiser Marke Indian Scout Sixty, dem perfekten Einsteigermodell für motorradbegeisterte Damen. © Sven Ellger

Das Staunen gilt beiden: der zarten jungen Frau, die sich ganz in Weiß mit wehendem Saum ihren Weg vorbei an schweren Maschinen bahnt. Und denen, die dicht gedrängt um Motorräder stehen. „Sind das viele Männer hier“, sagt Lotte Mai Hirsch und erntet ihrerseits verwunderte Blicke.

In den Messehallen 2 bis 4 waren am Wochenende eher Leder und Goretex angesagt, statt Spitze und Seide. Die hatten ihren Laufsteg indes in Halle 1, und zum ersten Mal konnten die Besucher der Motorradmesse Sachsenkrad vom Anbieter Ortec und der Hochzeitsmesse Jawort der Messe Dresden unkompliziert von einer Schau zur anderen wandeln. Lotte tat das nur für einen Fototermin. Eigentlich hatte sie als Praktikantin am Stand des Ateliers Silhouette von Designerin Tatjana Löwen alle Hände voll zu tun. Dort fanden künftige Bräute eine Rundumbetreuung in Sachen Schönheit. Denn die Modemacherin präsentierte sich zusammen mit der Make-up-Artistin Theresa Roick und der Hutkünstlerin Jacqueline Peevski. Alle drei Frauen haben ihre Ateliers in der Neustadt und arbeiten seit langem miteinander.

Insgesamt boten 190 Aussteller Heiratswilligen ihre Dienste an. Der Jawort-Veranstalter Messe Dresden zeigte sich gestern mit 6000 Besuchern sehr zufrieden. Außerdem sei die Stimmung besonders entspannt gewesen. Für Lotte Mai Hirsch ist die Messe eine Erfahrung mehr auf ihrem Weg zur eigenen Ausbildung. „Ich möchte Modedesign studieren und absolviere dafür ein neunmonatiges Praktikum“, erzählt sie. Im Gegensatz zu ihrer Chefin sind Motorräder nicht ihr großer Traum.

Das konnte die Sachsenkrad verschmerzen. In ihren drei Messehallen drängten sich die Biker und solche, die es werden möchten. Unverhohlenes Staunen galt einer BMW für stolze 80 000 Euro, die trotz der üppigen Summe kein Ladenhüter bleiben wird. Über Motorradreisen, Motorsport, Bekleidung, Schutzhelme, Fahrräder sowie E-Bikes konnten sich die Besucher informieren und Neuheiten auf einem Parcours ausprobieren. Zu den Highlights gehörten auch Elektro-Enduromaschinen. Startätowierer Randy Engelhard, den die tattooaffine Biker-Gemeinde aus der Dokusoap Horror-Tattoos kennt, enthüllte eine handbemalte Harley. Am Ende stand ein Besucher-Plus von 15 Prozent: 22 000 Besucher meldet der Sachsenkrad-Veranstalter.

