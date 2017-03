Besuch von der Bücher-Omi Die Kita Schlumpfenhaus in Pirna lädt regelmäßig Vorleser ein. Die Wirkung auf die Kinder ist erstaunlich.

Gisela Seelig liest Vanessa, Matteo, Niklas, Lena und Hassan (v. li.) aus dem Kinderbuch „Apfelsaft holen“ vor. © Kristin Richter

Donnerstagmorgen, 10 Uhr. Gespannt sitzen Niklas, Lena, Vanessa, Matteo und Hassan auf dem großen bunten Sofa. Welches Buch „ihre“ Lese-Omi wohl heute mitbringt? Sie müssen sich nur kurz gedulden. Schon betritt Gisela Seelig den Raum und setzt sich zu den Kindern. Aus ihrer Tasche zieht sie das Bilderbuch „Apfelsaft holen“ von Thomas Müller.

Zunächst beginnt ein großes Gerangel, denn alle fünf Kinder möchten gerne neben der 75-Jährigen sitzen. Diesmal gewinnen Matteo und Niklas. Dann setzt Gisela Seelig ihre Brille auf und beginnt mit dem Vorlesen. Sofort ist Ruhe. Aufmerksam verfolgen die Steppkes die Geschichte von dem kleinen Pitzi, der aus dem dunklen Keller eine Flasche Apfelsaft holen soll und eigentlich Angst hat, die er dann jedoch überwindet. Die Erzählung macht viel Mut.

Seit Herbst 2016 läuft in der ASB-Kita Schlumpfenhaus in Pirna-Sonnenstein das Projekt Lesepatenschaft. Dabei lesen Senioren ehrenamtlich den Mädchen und Jungen der Kindergartengruppen einmal in der Woche ein Buch vor. Anschließend wird über die Geschichte gesprochen. Diplom-Sozialpädagogin Anja Kaulfuß, die bei der Kita angestellt ist, hat die Aktion ins Leben gerufen. Um Vorleser zu finden, nahm sie zuerst Kontakt mit dem Verein Atze auf dem Sonnenstein auf und stellte das Projekt in den verschiedenen Vereinsgruppen vor. Gisela Seelig zögerte nicht, sondern sagte sofort zu. „Die Idee, den Kindern das Lesen näherzubringen, hat mir gleich gefallen“, so die Pirnaerin. Volltreffer, denn sie selber habe immer viel gelesen und sei schon als Kind alleine in die Bibliotheken gegangen, um zu schmökern. „Meine Liebe zum Buch, aber auch zum Erzählen möchte ich gerne weitergeben“, begründet sie ihr ehrenamtliches Engagement.

Die Vorlese-Aktion ist in zwei Abschnitte aufgeteilt. Zuerst liest Gisela Seelig ein Buch vor. Danach spricht sie mit den Mädchen und Jungen über die Geschichte und freut sich jedes Mal wieder über das große Mitteilungsbedürfnis der Kinder, aus denen oftmals auch ihre eigenen Erlebnisse zum Thema hervorsprudeln. „Es ist erstaunlich, wie ehrlich und offen Kinder in diesem Alter sind“, sagt die Pirnaerin.

Insgesamt vier Lesepaten besuchen regelmäßig die kleinen Schlümpfe mit einem schönen Buch im Gepäck. Die Teilnahme an der Vorlese-Aktion ist für die Kinder freiwillig; bisher saßen Gisela Seelig und ihre Mitstreiterinnen aber noch niemals allein in dem Gemeinschaftsraum. Die Vorteile des Projektes liegen auf der Hand, so Kaulfuß. Durch das Vorlesen entstünden in den Köpfen der Kinder fantasievolle Bilder. Anhand der Bilder im Buch werden Fertigkeiten wie Farben erkennen und Zahlen aufsagen geübt. Es geht aber ebenfalls um Konzentration. Die kleinen Zuhörer müssen sich ganz auf die Geschichte einlassen, um sie zu verstehen.

Genauso werden soziale Kompetenzen gestärkt, denn bei der anschließenden Erzählrunde ist gegenseitige Rücksichtnahme angesagt, der eine muss den anderen ausreden lassen. Kaulfuß wertet das Projekt somit als gute Ergänzung zum Kindergarten-Alltag mit einem großen Entspannungseffekt. „Die Kinder kommen in einer abgeschlossenen Atmosphäre zur Ruhe, können sich mal zurück- oder auch aneinanderlehnen“, erklärt die Pädagogin.

Nicht nur bei den Kindern kommt die Aktion an. Auch die Mütter und Väter sind angetan. „Mittlerweile ist es so, dass Eltern gezielt anrufen, damit ihre Kinder an den Vorlese-Runden teilnehmen“, sagt Erzieherin Susanne Riehl. Das Projekt ist also gut angelaufen. Einen Wunsch hat Anja Kaulfuß aber dennoch. „Wenn sich noch weitere Lesepaten finden, wäre es schön. Es dürfte auch gerne ein Mann sein. Bisher haben wir ausschließlich Vorleserinnen.“ Unterdessen ist es kurz vor 11 Uhr geworden. Gisela Seelig klappt das Buch über Pitzis Kellerabenteuer zusammen und verabschiedet sich von den Kindern. Die kleine Vanessa greift nach ihrer Hand. „Kommst Du morgen wieder?“, fragt sie. Die Lese-Omi lächelt und verspricht, dass sie die Rasselbande nächste Woche wieder besucht. Dann will sie aus dem „Kleinen Muck“ vorlesen.

Kontakt Kita Schlumpfenhaus:Telefon 03501 783164

