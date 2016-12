Besuch bei der Ex – mit Reizgas Sehnsucht? Ein 26-Jähriger nervt seine ehemalige Freundin und verletzt sie und ihr Baby.

Montag vor Weihnachten im Amtsgericht Dresden. Offenbar glaubte der eine oder andere Angeklagte, der Weihnachtsfrieden sei schon ausgebrochen und blieb daher zu Hause. Nicht so ein 26-jähriger Bauhelfer aus Dresden. Er schien fast ein bisschen erleichtert. Laut Anklage hat er im Dezember 2014 frühmorgens versucht, die Balkontür der Wohnung einer Frau aufzubrechen. Dabei riss er den Türgriff ab. Anschließend hat er Reizgas an ein Fenster gesprüht. Das hatte zur Folge, dass die Frau und ihr Baby, ein erst zwei Monate alter Junge, Atemreizungen erlitten.

„Das ist richtig. Ich kam von einer Party“, sagte der Deutsche. Er habe in der „Treppe“ gefeiert, sei dann zur Wohnung seiner „Ex“ in Altreick gefahren. „Ich habe geklingelt, sie wollte nicht aufmachen“, sagte er. Also sei er auf den Balkon geklettert. Warum? Das wisse er nicht, er habe rund zehn Bier getrunken. Laut Aktenlage hatte die Frau zur Polizei gesagt, ihr „Ex“ habe seinen Handyakku aufladen wollen. „Ja, das stimmt“, sagte der Angeklagte nun. Richter Hermann Hepp-Schwab verurteilte den jungen Mann zu einer Bewährungsstrafe von sechs Monaten und 100 Stunden gemeinnütziger Arbeit. (SZ/lex)

