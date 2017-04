Besuch aus Frankreich Schüler und Lehrer aus Villerupt waren zu Gast in Riesa. Eine Fortsetzung des Austauschs ist schon jetzt fest eingeplant.

Zum Abschluss ihrer Woche in Riesa besuchten die Schüler und Lehrer aus Villerupt das Rathaus. © U. Päsler

Eine Woche lang waren Schülerinnen und Schüler aus Riesas Partnerstadt Villerupt in Riesa zu Gast. Gemeinsam mit 15 Altersgenossen des Städtischen Gymnasiums erkundeten die 12- und 13-jährigen Schüler des Collège „Théodore Monod“ die Gastgeberstadt. Sie waren aber auch in Dresden zu Besuch. Dort standen die Besichtigung der Frauenkirche und ein Abstecher an die Technische Universität auf dem Programm. In Riesa ging es unter anderem auf den „Energiepfad“ der Stadtwerke Riesa und in die Gläserne Nudelmanufaktur der Teigwarenfabrik. Untergebracht waren alle französischen Jugendlichen im Elternhaus ihres jeweiligen „corres“. Das steht für Korrespondent im Sinne von Partner. Jeweils einem Riesaer Kind war ein Gastschüler zugeteilt worden. „Wir haben den Besuch fast ein Jahr lang vorbereitet“, erklärte Französischlehrerin Karin Scholz vom Städtischen Gymnasium. „Auf Vorstellungsbögen konnten unsere und die französischen Schüler ihre Interessen darlegen. Danach haben wir die Partner bestmöglich zusammengestellt.“

Schüler erstellen Videotagebuch

Gemeinsam mit ihren „corres“ absolvierten die Gastschüler auch einen kompletten Unterrichtstag in den 7. Klassen. Außerdem musste jedes Pärchen ein Videotagebuch der Besuchswoche erstellen. Wenn die Verständigung doch mal an ihre Grenzen geriet, halfen neben Karin Scholz auch Rachid Kaïd, der am Monod-College Deutsch lehrt, sowie seine Kollegin Lisa Bichard. Mit Florian Gayraud aus Toulouse verfügt das Städtische Gymnasium derzeit auch über einen zusätzlichen Fremdsprachenassistenten. – Am Wochenende gingen alle Familien mit ihren neugierigen Gästen auf individuelle Exkursion, viele zog es dabei in die Hauptstadt Berlin. Den Abschluss der Woche bildeten ein Besuch bei Oberbürgermeister Marco Müller im Riesaer Rathaus und ein gemeinsames Abschluss-Grillfest der Schüler, Eltern und Lehrer.

„Wir wünschen uns sehr, dass dieser Schüleraustausch eine schöne Tradition wird“, sagte der Oberbürgermeister. „Die Partnerschaft zwischen Villerupt und Riesa ist mit 56 Jahren unsere am längsten Bestehende. Mit solchen Begegnungen gestalten wir das Zusammenleben in Europa wirklich lebendig.“ Eine Fortsetzung des Austauschs ist bereits fest geplant. Im September werden die Riesaer Schülerinnen und Schüler zum Gegenbesuch in Villerupt erwartet. (SZ)

zur Startseite