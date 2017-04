Besuch aus Frankreich Azubi Amandine Donio lernte einige Tage bei den Arnsdorfer Raumausstattern. Nächstes Jahr steht der Gegenbesuch an.

Lehrling Amandine Donio (links) war in den vergangenen vierzehn Tagen bei der Familie Schwarzmeier in Arnsdorf zu Gast. Hier packte sie richtig mit an und konnte von ihrer Chefin auf Zeit – Antonia Schwarzmeier –auch noch einiges lernen. © Thorsten Eckert

Die Familie Schwarzmeier kennt sich aus in ihrem Job: Seit über 130 Jahren ist sie in Arnsdorf als Raumausstatter tätig. Doch der Austausch mit Kollegen aus anderen Ländern ist immer eine schöne und erfrischende Sache. Deswegen beteiligen sich die Arnsdorfer gern an einem Lehrlingsaustausch zwischen der Handwerkskammer Dresden und dem Bildungswerk in der französischen Stadt Tours.

In den vergangenen Tagen war es mal wieder soweit und bei den Schwarzmeiers war Amandine Donio zu Gast. „Insgesamt sind sechs junge Frauen und ein junger Mann aus Frankreich angereist“, berichtet Senior-Chefin Florentine Schwarzmeier. Einige der Austauschazubis waren bei Kollegen in Dresden und Zittau zu Gast, Amandine eben in Arnsdorf bei den Schwarzmeiers. „Sie ist im vierten Lehrjahr als Polsterin“, berichtet Florentine Schwarzmeier. Das vierte Lehrjahr?! Ja, sie haben richtig gelesen. Denn in Frankreich gibt es zwei Jahre Grundausbildung und zwei weitere Jahre dienen der Spezifizierung, weiß die Arnsdorfer Raumausstatterin. Sprich: Amandine konnte im laufenden Betrieb der Schwarzmeiers auch richtig mit anpacken, ist mit ihrer Lehre fast am Ende. „Sie lernt meiner Meinung nach auch bei einem der besten Polsterer Frankreichs, wenn es um historische Arbeiten geht“, berichtet Florentine Schwarzmeier. Doch auch wenn die junge Azubine aus Frankreich schon vieles kann, so habe sie nach eigenen Aussagen auch in Arnsdorf noch einmal viel dazugelernt.

Gegenbesuch steht an

Insgesamt war Amandine knapp zwei Wochen bei den Schwarzmeiers als Gast-Azubi tätig. Am heutigen Sonnabend fliegt sie zurück in ihre Heimat. „Es ist ein wirklich schöner Austausch“, resümiert Florentine Schwarzmeier die vergangenen vierzehn Tage. Und natürlich steht auch noch ein Gegenbesuch an. Denn im Herbst des nächsten Jahres darf die Auszubildende der Schwarzmeiers für ein paar Wochen nach Frankreich reisen. Auch, wenn sie dann bereits ausgelernt ist. „Der Austausch erfolgt über das Programm Erasmus+. Ein Jahr nach ihrer Gesellenprüfung können die jungen Leute immer noch an dem Programm teilnehmen“, weiß Florentine Schwarzmeier.

Die Familie kann in Arnsdorf bereits auf über 130 Jahre Firmengeschichte als Raumausstatter zurückblicken. Begonnen hatte alles am 1. Oktober 1886, als August Schwarzmeier ein Gewerbe anmeldete. 27 Jahre leitete er sein Unternehmen, bevor 1913 Sohn Willi Schwarzmeier die Firma übernahm. Nach dem Krieg leitete dessen Sohn Heinz die Geschicke des Unternehmens. Aufgrund seines Todes übernahm seine Frau 1965 die Firma. Jürgen Schwarzmeier folgte dann 1987. Der gelernte Tischler und studierte Holztechnologe hat in den vergangenen knapp 30 Jahren den Familienbetrieb weiterentwickelt und als gute Adresse für besondere Wohnansprüche am Markt etabliert. Aus einem Teil von Werkstatt und Lager formten seine Frau Florentine und er einen Showroom, der Kunden einen guten Einblick in das Angebot der Arnsdorfer gibt.

Seit Januar 2016 hält aber bereits die fünfte Generation der Schwarzmeiers das Ruder in der Hand: Die studierte Innenarchitektin Antonia Schwarzmeier kehrte nach zahlreichen Auslandsaufenthalten in den elterlichen Betrieb zurück und führt seitdem das Unternehmen in Arnsdorf.

