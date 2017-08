Besuch aus Berlin Bundesinnenminister Thomas de Maizière kommt in Pirna mit Bürgermeistern und Vereinen aus dem Landkreis ins Gespräch.

Neben einer Station im Pirnaer Rathaus besucht Bundesinnenminister Thomas de Mazière auch das Bootshaus an der Elbe. © Norbert Millauer

Bei einem mehrstündigen Besuch in Pirna ist Innenminister Thomas de Maizière (CDU) mit Bürgermeistern und Vertretern von Vereinen zusammengekommen. Im Rathaus ging es in der Runde mit gut 20 der 36 Bürgermeister aus dem Landkreis unter anderem um Flüchtlinge. De Maizière sagte, die Zahlen sollen weiterhin niedrig bleiben – auch wenn Deutschland seine humanitäre Verpflichtung wahrnehme. Von den Städten und Gemeinden erwarte er gleichzeitig, dass sie Kapazitäten für Asylbewerber „in einem etwas größeren Umfang“ vorhalten als heute, um bei einer eventuellen Änderung der Lage gut vorbereitet zu sein. Finanzielle Nachteile dürften den Rathäusern daraus aber nicht entstehen.

Der Innenminister kam auf Einladung seines Parteikollegen Klaus Brähmig nach Pirna, um dessen Wahlkampf zu unterstützen. Brähmig will nach der Wahl am 24. September als Wahlkreisabgeordneter wieder in den Bundestag einziehen. Nach dem Termin im Rathaus fuhr die Kolonne von schwarzen Limousinen zum Bootshaus an der Elbe, wo de Maizière Vertreter von Vereinen, darunter freiwillige Feuerwehren und den Kreissportbund, traf. (SZ/dsz)

