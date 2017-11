Schwimmen Bestzeiten und Medaillenflut beim Herbstschwimmfest Drei Pokale und 60 Podestplätze gab es für das Riesaer Schwimmteam in Zwickau

Die achtjährige Lilly Klatzek kämpft sich zum ersten Mal über 200 Meter Freistil. © SCR

Riesa/Zwickau. Eine starke Mannschaft des Sportclub Riesa zeigte sich am 18. November im westsächsischen Zwickau in Hochform. Beim traditionellen und inzwischen 27. Herbstschwimmfest erreichten die acht- bis sechzehnjährigen Leistungssportler zusammen 89 neue Bestzeiten und 60 Podestplatzierungen, darunter 22 Gold-, 21 Silber- und 17 Bronzemedaillen. Unter den insgesamt 426 Schwimmerinnen und Schwimmern aus 23 Vereinen mischten die 31 Sportstädter wieder ordentlich mit. Sie konnten mehr als jedes zweite ihrer 143 Rennen in der Glück-Auf-Schwimmhalle mit einer neuen Bestzeit beenden. Die Konkurrenz kam dieses Mal vor allem aus Leipzig, Dresden, Freiberg, Chemnitz und Zwickau. Insgesamt waren an einem langen Wettkampftag etwa 1 800 Starts über die 50- bis 200-Meter-Distanzen in allen Schwimmlagen zu erleben.

An der Riesaer Spitze schwammen Michael Novacescu, Niklas Loßner, Florian Winter und Stefan Müller. Sie schlugen jeweils bis zu fünf Mal als Erste ihrer Jahrgänge an. Der erst neunjährige Stefan Müller holte sich zudem den Pokal für die beste Jahrgangsleistung über 50 Meter Freistil und setzte sich damit gegen 15 leistungsstarke Konkurrenten durch. Auch Niklas Loßner war im gleichen Wettkampf mit 31,58 Sekunden einmal mehr der Schnellste seines Jahrgangs und gewann den Pokal. Im Wettbewerb 50 Meter Rückenschwimmen konnte sich die neunjährige Paula Gallwitz mit neuer Bestzeit gegen 22 andere Schwimmerinnen durchsetzen und wurde als weitere Riesaer Pokalsiegerin ausgezeichnet.

Sieger waren darüber hinaus auch die Sportstädter Paul-Gismo Knappe, Jonas Albrecht und Arthur Kießling. Sie verbesserten ihre Zeiten, errangen jeweils eine Goldmedaille und weitere Podestplatzierungen. Die gerade achtjährige Lilly Klatzek kämpfte sich zum ersten Mal über 200 Meter Freistil durch und holte hier die Goldmedaille. Marius Köhler schlug über 200 Meter Brustschwimmen als Erster an und konnte sich ebenfalls über die Siegermedaille freuen. Mehrmals auf dem Treppchen standen zudem Soraya Nicklisch, Franziska Richter, Dominique Gäbler, Elisabeth Garber und Lisa Klatzek. Schwimmtrainer Peter Günzel ist stolz auf den Erfolg seines 31-köpfigen Schwimmteams und freut sich besonders, dass jeder Teilnehmer mindestens eine neue persönliche Bestmarke mit nach Hause nimmt. (scr)

zur Startseite