Bestseller-Autorin Sabine Ebert liest in Görlitz Die SZ lädt am Dienstag ein zur Lesung von Sabine Ebert in die Landskron-Kulturbrauerei Görlitz. Wem das nicht zusagt, der findet Alternativen im www.sz-veranstaltungskalender.com.

Sabine Ebert mit ihrem Bestseller © privat

Görlitz. Mit dem Romanzyklus „Schwert und Krone“ hat sich die Leipziger Autorin Sabine Ebert an die Spitze der Bestsellerlisten geschrieben und am kommenden Dienstag stellt sie in der Landskron-Kulturbrauerei ihren neuen Roman „Der junge Falke“ vor.

Für die Lesung, die um 19 Uhr beginnt, sind Karten in den SZ-Treffpunkten in Görlitz, Zittau und Bautzen sowie beim Servicepunkt Barthel in Niesky erhältlich. Diese kosten 20 Euro, mit SZ-Card nur 18 Euro. Ebenfalls im SZ-Treffpunkt erhältlich ist der neue Roman „Der junge Falke“, der die Geschichte um den Aufstieg Barbarossas zu einem der bedeutendsten Herrscher des Mittelalters fortgeführt wird. (SZ)

