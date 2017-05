Gerätturnen Bestnoten für Marie Rahn Drei Aktive vom TV „Frisch Auf“ Meißen lösen das Ticket zur Sachsenmeisterschaft.

Marie Rahn, hier beim Hallenturnfest in Meißen, hat sich als Bezirksmeisterin für die Sachsenmeisterschaft qualifiziert. © Archiv/Anne Hübschmann

Mit sechs Sportlern ging der TV „Frisch Auf“ Meißen bei den Bezirksmeisterschaften der Gerätturner in Pirna an den Start. Das Ziel: Ein Platz unter den ersten Sechs, um das Ticket zur Landesmeisterschaft in Chemnitz zu lösen.

Marie Rahn (16), die als Erste an die Geräte musste, zeigte sich schon vor dem Wettkampf selbstbewusst. „Ich möchte die Quali zur Sachsenmeisterschaft schaffen. Alles andere würde mich sehr traurig machen.“ Entsprechend stark begann sie am Boden mit der höchsten Wertung und erhielt auch an den anderen Geräten hohe Noten. Der Lohn: Gold, Bezirksmeisterin, Quali zur Sachsenmeisterschaft.

Im zweiten Durchgang starteten Annika Belikat (18+) und Carolin Dietze (15). Während Annika ihren Wettkampf routiniert absolvierte, hatte Carolin deutlich mehr Respekt vor der Konkurrenz. Vieles wollte nicht so gelingen wie im Training. Ein Balkensturz beendete den Traum von einer vorderen Platzierung. Anni punktete vor allem mit ihren schönen Übungen am Schwebebalken und Boden. Dadurch konnte sie sich wertvolle Zehntel erturnen, die den Gewinn der Bronzemedaille und ebenfalls das Ticket zur Sachsenmeisterschaft bedeuteten.

Am Sonntag war der große Tag für die Jungs gekommen. In den Altersklassen 9 und 11 wollten sie sich mit den besten Turnern aus dem Bezirk Dresden messen. Tim Gutte (AK8/9) zeigte einen klasse Wettkampf und konnte sich unter 17 Startern auf den 4. Platz turnen. Er schrammte zwar knapp an der Bronzemedaille vorbei, aber das Ticket zur Landesmeisterschaft kann ihm keiner nehmen. Nick Walk und Jacob Dietze mussten sich mit 41 Konkurrenten in der Kür AK10/11 auseinander-setzen. Das gelang ihnen recht passabel. Mit den Plätzen 21 und 25 rangieren sie im guten Mittelfeld. (TVFA/rt)

