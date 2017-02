Gut zu wissen Bestnoten für die Hohwaldklinik Das Fachkrankenhaus wurde mit dem Top-Job-Award ausgezeichnet. Grundlage ist eine Umfrage unter Mitarbeitern.

Eine wissenschaftlich fundierte Umfrage unter den knapp 200 Mitarbeitern der Hohwaldklinik bescheinigt ihr Top-Arbeitgebernoten. Die kommen nicht von ungefähr. © Dirk Zschiedrich

Die Asklepios Orthopädische Klinik gehört zu den besten Krankenhäusern in Deutschland. Das hat Geschäftsführer Stefan Härtel seit Freitag schwarz auf weiß. Er durfte in Berlin das sogenannten „Top-Job-Siegel“ entgegen nehmen. Die Auszeichnung wurde insgesamt 80 Arbeitgebern im Bundesgebiet verliehen. Aus Ost-Deutschland waren nur zwei Unternehmen dabei, eines davon die Hohwaldklinik.

Um die Auszeichnung hatte sich die Klinik im Vorfeld selbst beworben. In deren Auftrag startete die Universität St. Gallen eine Umfrage unter den Mitarbeitern und dem Führungspersonal. Wie viele der insgesamt 196 Angestellten sich an der Online-Umfrage beteiligt haben, weiß Geschäftsführer Stefan Härtel nicht. Er kennt nur das Ergebnis. Topnoten bekommt die orthopädische Klinik zum Beispiel im Bereich Weiterbildungsmöglichkeiten und Familienorientierung. Sehr zufrieden sind die Mitarbeiter zudem mit dem Arbeitsklima untereinander.

„Wer im Klinikbereich tätig ist, arbeitet generell körperlich schwer“, sagt Härtel. Das gelte allen voran bei den Krankenschwestern und Pflegern, die den größten Teil der Belegschaft ausmachen. Die hohe Leistung, die jeder bringe, und die Arbeitsverdichtung führten automatisch zu Erschöpfungsprozessen. „Wir versuchen, mit betrieblichen Gesundheitsleistungen dem entgegenzuwirken“, so der Geschäftsführer. Der Asklepios-Konzern lege großen Wert auf Prävention und Gesundheitsvorsorge. Spezielle Angebote, die allen Mitarbeitern offen stehen, seien die Antwort darauf. Zum Beispiel könnten die Angestellten einmal pro Monat die hauseigene Sauna benutzen. Die Physiotherapie, die an das Krankenhaus angeschlossen ist, stehe den Mitarbeitern ebenfalls offen, beispielsweise für Gerätetraining unter professioneller Anleitung. Rücksicht nehme die Geschäftsführung auch auf das Alter der Mitarbeiter. Ältere Krankenschwestern könnten zum Beispiel aus dem Stationsdienst herausgenommen werden und in den ambulanten Bereich wechseln. „Wir versuchen die Arbeitszeitmodelle anzupassen“, fügt Härtel an. Gleiches gelte für die Dienstplanung, in der auch persönliche Wünsche berücksichtigt werden. Das sei laut Härtel nicht immer möglich. Aber meist finde man einen Kompromiss. Auch das würden die Mitarbeiter in der Umfrage honorieren.

Die Auszeichnung als Top-Arbeitgeber hat die Hohwaldklinik nicht zum ersten Mal bekommen. Schon 2011 wurde ihr dieses Siegel verliehen. Ein Jahr später folgte ein Preis als „Great place to work“. Für Stefan Härtel sind solche Auszeichnungen jedoch keine Selbstverständlichkeit. „In unserer Klinik wird an 365 Tagen im Jahr gearbeitet, 24 Stunden lang“, rechnet er vor. Die exponierte Lage und den guten Ruf, den die Hohwaldklinik mit ihren 105 Betten deutschlandweit genießt, sei durch harte Arbeit entstanden. Und jeder Mitarbeiter hätte seinen Teil dazu beigetragen.

Das würden wiederum die Patienten spüren. Ein Teil von ihnen hat im Internet auf die Auszeichnung der Hohwaldklinik reagiert. Auf der Sebnitzer SZ-Facebook-Seite schreibt beispielsweise Inge Viehrig: „Nicht nur ein Top-Arbeitgeber sondern auch eine Top-Klinik. Wurde dort schon zwei Mal operiert. Das Personal ist einfach super. Immer kompetent und in jeder Situation freundlich und ausgeglichen.“ Ähnlich lobende Worte kommen von Heike Kreißler: „(Dieser) Arbeitgeber tut sehr viel für seine Angestellten. Ist kaum zu toppen“. Und Manuela Trompler fügt hinzu: „Kann das nur bestätigen, ich war mit meiner Tochter da zur OP. Selbst ich als Begleitperson wurde sehr herzlich behandelt. Der Service, die Ärzte, Pfleger und Schwestern haben verdient diese Auszeichnung erhalten! Top-Klinik, Top-Team!“ Stefan Härtel freut sich über solche Kritiken. Sie würden mindestens genauso viel bedeuten wie die Auszeichnung „Top-Arbeitgeber“.

