Leichtathletik Bestleistungen beim Abendsportfest Nach einer langen Wettkampfpause zeigten sich die U18 und U16 der Riesaer SC-Leichtathleten beim Abendsportfest in Chemnitz in guter Verfassung.

© Symbolbild/Robert Michael

Nach einer ungewöhnlich langen Wettkampfpause von drei Monaten zeigten sich die U18 und U16 der Riesaer SC-Leichtathleten bei einem sehr gut besetzten Abendsportfest in Chemnitz am Freitag schon in recht guter Verfassung. Schwerpunkt waren dabei der Sprint- und Weitsprung-Test.

Erfreulich aus Riesaer Sicht, das sich die harten Wochen gelohnt haben, denn die zahlreichen Bestleistungen lassen für die kommende Hallensaison doch etwas hoffen. Die momentan stärkste Riesaerin Luisa Winderling (U18) gefiel mit vier Hallen-Bestleistungen, wobei die 60 m Hürden mit 9,86 Sekunden mit Platz 2 die stärkste Leistung war. Dazu noch 4,75 m im Weitsprung. Hier brachte sich auch Nadine Grundmann (AK 15) nach Anlaufschwierigkeiten mit 4,53 m und der Finalteilnahme ins Gespräch. Jessica Winkler (AK14) gelang gegenüber dem Vorjahr die stärkste Leistungsentwicklung. (H. Böhnisch)

