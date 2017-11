Gewichtheben Bestleistung für Meißner Heber Elija Cyron startet für den AC Meißen beim DGJ-Schülerpokal und freut sich über Rang sechs.

Der Meißner Elija Cyron schaffte 120 Kilogramm im Zweikampf. © privat

Rodewisch. Beim DGJ-Schülerpokal in Rodewisch vertrat Elija Cyron den AC Meißen mit einem sehr guten Ergebnis. Im Jahrgang 2003 ging der Meißner in der leichten Gruppe an den Start. Fünfzig Kilogramm im ersten Versuch stellten kein Problem dar und waren ein guter Einstieg in den Wettkampf. Auch 53 kg im zweiten Versuch brachte Elija problemlos zur Hochstrecke – und obendrein gab es auch noch einen guten Technikwert dazu. Der dritte Versuch mit 56 kg ging nur knapp daneben und eine positive Stimmung für das Stoßen machte sich breit. Ein tadelloser Beginn über 61 kg und 64 kg der ersten zwei Versuche brachten die Aufgabe, im dritten Versuch eine neue persönliche Bestleistung anzugehen (67 kg). Auch das gelang ihm hervorragend und so standen 120 kg in der Zweikampfwertung zu Buche.

Knapper Rückstand auf Rang vier

