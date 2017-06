Bestes Geschäftsjahr seit Bestehen der WG Fortschritt Die Genossenschaft macht fast 1,2 Millionen Euro Gewinn. Vollzogen wird auch die Fusion mit der EWG Hartha.

Die Vorstände der Genossenschaften haben den Vertrag unterzeichnet: Vorn (v.l.) Petra Nowak und Karin Cvancara von der EWG Hartha, dahinter Stefan Viehrig, Bernd Wetzig und Lothar Folkmer von der WG-F, ganz hinten Notar Andreas Preißler. © André Braun

Am Ende ging es ganz schnell: Nachdem sich die Mitglieder der Ersten Wohnungsgenossenschaft Hartha schon für die Verschmelzung ausgesprochen hatten, gab am Dienstag auch die Vertreterversammlung der Wohnungsgenossenschaft Fortschritt ihre Zustimmung. Am Freitag wurde der Vertrag von den Vorständen beider Genossenschaften unter den Augen des Notars Andreas Preißler unterzeichnet. Rückwirkend zum 1. Januar 2017 wird aus zwei Genossenschaften eine unter dem Namen WG Fortschritt. Die Anzahl der Wohnungen steigt um 146 auf 1861. Eigentlich ist das immer noch zu klein, um dauerhaft effizient zu sein. „Da sollte in Zukunft noch etwas dazukommen“, sagte Vorstand Stefan Viehrig. Sinnvoll sei eine Größe über 2500 Wohnungen.

Mit Blick auf die wirtschaftliche Solidität haben sich zwei Genossenschaften auf Augenhöhe getroffen. Der Vorstand der WG Fortschritt hat den Mitgliedern für 2016 das beste Geschäftsergebnis in der 62-jährigen Geschichte der Genossenschaft präsentiert. Der Bericht weist einen Gewinn von 1,16 Millionen Euro aus. „Das ist sogar etwas über dem Plan. Da waren wir positiv überrascht“, sagte Vorstand Bernd Wetzig. Und das, obwohl weder bei Investitionen noch Instandhaltung gespart wurde – die Genossenschaft hat dafür 3,7 Millionen Euro ausgegeben. Der Gewinn soll für weitere Investitionen verwendet werden. Auch die anderen Zahlen stimmen optimistisch: Nur 3,4 Prozent der Wohnungen standen leer. Die Mietschuldenquote liegt bei 0,3 Prozent. Auch das „Wohlfühlpaket“, mit dem der Genossenschaftsgedanke gelebt werden soll, wird von den Mitgliedern rege in Anspruch genommen: In den 25 Freizeitgruppen treiben etwa 530 Frauen und Männer Sport, gehen Wandern, fahren Rad, Stricken und Klöppeln. Bei Arbeitseinsätzen wurde das Umfeld in den Wohngebieten verschönert.

Bei den Investitionen hat die Wohnungsgenossenschaft Fortschritt in diesem Jahr sogar noch aufgesattelt. Sie wird rund 4,6 Millionen Euro in Modernisierungen stecken. Im August wird der Ausbau der ehemaligen Leninschule mit 24 Wohnungen beendet. In Döbeln Nord laufen die Erschließungsarbeiten für den Bau von 24 Wohnungen in sogenannten Stadtvillen. Außerdem wird die alte Kaufhalle Ost zum Verwaltungssitz umgebaut.

In der Führung der Wohnungsgenossenschaft Fortschritt wird es in den nächsten zwei Jahren große Veränderungen geben: Im Abstand von elf Monaten scheiden beide hauptamtliche Vorstände aus. Als erster geht Bernd Wetzig am 31. Januar in den Ruhestand. Nach der Ausschreibung der Stelle hatte es jede Menge Bewerbungen gegeben, so der Aufsichtsratsvorsitzende Heiner Hellfritzsch. Mit allen Bewerbern seien Gespräche geführt worden. Bis Ende Juni soll es eine Aufsichtsratsentscheidung und einen Vorvertrag mit dem Nachfolger geben. „Das Ziel ist, ihn zum 1. Dezember einzustellen und ihn ab 1. Januar 2018 zum Vorstand zu berufen“, so Hellfritzsch. Schon im ersten Halbjahr 2018 muss die nächste Ausschreibung erfolgen: Stefan Viehrig geht Ende des Jahres 2018.

zur Startseite