Bestes Badewetter Bei diesen Temperaturen lockt ein Sprung ins kühle Nass. Doch nicht alle Freibäder sind darauf jetzt noch eingestellt.

Ab ins kühle Nass: Badegäste können in dieser Woche noch in einigen Freibädern des Kreises den Sommer genießen. Einige Einrichtungen haben ihre Saison spontan verlängert. © Uwe Soeder

Gut, dass Andreas Kaiser seinen Urlaub in diesem Jahr später geplant hat als sonst. Hätte er das nicht, stünden die Badelustigen in Königsbrück jetzt vor verschlossenen Türen. „Normalerweise ist die Saison ja schon zu Ende“, sagt Schwimmmeister Kaiser. Aber weil er in diesem Jahr später Urlaub macht, und weil das Wetter ihm gerade derart unschlagbare Argumente liefert, ist das Königsbrücker Erlebnisbad auch in den kommenden Tagen noch ab 11 Uhr geöffnet. „Diesen Spätsommer muss man doch nutzen“, findet Andreas Kaiser und hängt spontan noch ein paar Tage dran. Solange das Wetter noch schön ist, bleibt er im Dienst, versichert er.

Sein Kollege Uwe Rammer von den Bautzener Bäderbetrieben tut das auch. „Ich kann mich nicht erinnern, jemals solche heißen Septembertage erlebt zu haben“, sagt der 50-Jährige. „Da wollen wir den Badegästen natürlich Gelegenheit geben, das schöne Wetter noch einmal voll auszukosten.“ Bis Mittwoch hat das Bautzener Spreebad auf jeden Fall noch geöffnet, danach soll von Tag zu Tag entschieden werden. Noch ist das Wasser in den Becken angenehme 22 Grad warm. Allerdings wird das nicht mehr lange so sein, sagt Rammer, denn mit den kälteren Nächten im Herbst sinkt die Wassertemperatur schnell.

In Großröhrsdorf geht nichts mehr

Aber noch stellt der September den ganzen bisherigen Sommer in den Schatten: Dass es tagelang ununterbrochen heiß bleibt und die Sonneneinstrahlung bei nahezu 100 Prozent liegt, das hatten wir den ganzen Sommer nicht“, sagt Manuel Voigt vom Deutschen Wetterdienst. „Das ist für diesen Zeitraum völlig untypisch“, weiß der Meteorologe.

In den Freibädern reißt das momentan den halben Sommer raus. „Die Saison war ja sehr durchwachsen“, sagt Uwe Rammer. Im Mai blieb das Bautzener Spreebad wegen des schlechten Wetters fast durchgehend geschlossen, auch im Juni, Juli und August hat es ganze Schließtage gegeben. Dafür zählte das Bad am vergangenen Sonntag 500 Gäste. Im Erlebnisbad Cunewalde waren es sogar 800. Bis Sonntag hat das Cunewalder Bad noch geöffnet. Auch in den Freibädern in Burkau und Steinigtwolmsdorf kommen Badelustige und Sonnenhungrige in dieser Woche noch auf ihre Kosten. Das Wiesengrund-Bad in Bischheim hat generell bis Mitte September geöffnet, in diesem Jahr bis einschließlich Sonntag. Mit durchschnittlich 400 Besuchern pro Tag lohnt sich das für die Gemeinde nun zum ersten Mal so richtig, freut sich Schwimmmeister Silvio Berger.

Nicht alle Freibadbetreiber aber sind flexibel: Bereits geschlossen sind beispielsweise die Bäder in Bischofswerda und Schmölln. Auch eines der größten und schönsten Freibäder des Landkreises, das Masseneibad in Großröhrsdorf, ist zu. „Wir hatten die Saison von Anfang an bis zum 11. September geplant und können an dem Termin nicht rütteln“, erklärt Anja Kurze von der Stadtverwaltung. Eine spontane, kurzfristige Verlängerung sei nicht möglich. Das Masseneibad wird jetzt bei hochsommerlichen Temperaturen winterfest gemacht. Auch im Walkmühlenbad Pulsnitz wird jetzt das Wasser abgelassen. Eine Verlängerung der Saison sei nicht möglich, weil noch in diesem Herbst die Beckenumrandung saniert werden soll. Die geplanten Bauarbeiten dulden keinen Aufschub.

Noch bis zum Freitag soll das herrliche Spätsommerwetter anhalten. Wohl dem, der es nutzen kann.

